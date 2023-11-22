الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. باريس سان جيرمان يعلن تفعيل شرط شراء راموس

جونسالو راموس
جونسالو راموس

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي تفعيل شرط شراء البرتغالي جونسالو راموس، مهاجم الفريق المعار من نادي بنفيكا البرتغالي.

ولعب راموس لباريس سان جيرمان من بداية الموسم الجاري معارًا حتى نهاية الموسم مع شرط للشراء مقابل 65 مليون يورو بالإضافة إلى 15 مليونًا حوافز.

ونشر النادي بيانًا عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أعلن من خلالها تفعيل شرط شراء جونسالو راموس وتمديد العقد حتى عام 2028.

ولعب راموس 15 مباراة بقميص باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم الجاري، وسجل هدفين وصنع آخر لزملائه.

وبدأ جونسالو راموس مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي بنفيكا البرتغالي وتدرج في المراحل العمرية للنادي بداية من فريق تحت 15 عامًا في صيف 2014 ثم تصعيده لفريق تحت 17 عامًا في صيف 2016 ثم الانتقال لفريق تحت 19 عامًا في صيف 2018 والتصعيد لفريق الرديف في صيف 2019 قبل أن يصعد للفريق الأول للمرة الأولى في أكتوبر 2020 وقضى 3 سنوات مع الفريق قبل الانتقال لباريس سان جيرمان.

وانطلقت مسيرة راموس الدولية مع البرتغال بمنتخبات الناشئين بداية من منتخب تحت 17 عامًا وتحت 18 عامًا ومرورًا بمنتخبي 19 و20 عامًا وحتى منتخب تحت 21 عامًا قبل التصعيد للمنتخب الأول.

لفت راموس الأنظار أثناء مشاركته مع منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم الماضية، والتي استضافتها قطر، إذ شارك في 4 مباريات وسجل 3 أهداف وصنع هدفًا، من 10 مباريات في مسيرته الدولية بقميص المنتخب الأول للبرتغال سجل خلالها 7 أهداف وصنع 2.

ولعب راموس 106 مباريات بقميص الفريق الأول لبنفيكا وسجل 41 هدفًا وصنع 16 لزملائه، من أصل 176 مباراة لعبها منذ بداية مسيرته وسجل 70 هدفًا وصنع 26.

باريس سان جيرمان جونسالو راموس بنفيكا نادي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي

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