الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم مطروح" تناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعًا مع موجهي عموم المواد الدراسية بحضور إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، ومسؤولي المطبعة السرية بمقر ديوان عام المديرية. 

تناول الاجتماع استعراض الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمحافظة.

_ التزام المعلمين بالخريطة الزمنية

ووجه وكيل تعليم مطروح، الموجهين العموم بالتأكيد على الموجهين الاوائل والموجهين بمتابعة التزام المعلمين بالخريطة الزمنية للمناهج الدراسية مع مراعاة  ضرورة الانتهاء من كل المقررات الدراسية فى مواعيدها المحددة.

 الالتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية

وشدد على الحضور أن تكون الامتحانات في مستوى الطالب مع الالتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية وفقا لتعليمات الوزارة ومديرى عموم المواد الدراسية مؤكدًا على اللجان الفنية بسرعة الانتهاء من وضع الامتحانات بوقت كاف وتسليمها للمطبعة السرية.

التحلي بالدقة والسرية والأمانة المهنية

وأكد وكيل تعليم مطروح على الحضور في نهاية الاجتماع بضرورة التحلي بالدقة والسرية والأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسئولية مع الالتزام بكافة معايير الجودة الامتحانية  للوصول بالعملية الامتحانية إلى بر الأمان.

وفى سياق أخر، كان قد تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، الاإنين الماضى، يرافقه إسماعيل جاتو وكيل المديرية، فعاليات اليوم الثاني من البرنامج التدريبي الوزاري حول "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي"، بالقاعة الكبري في مكتبة مصر العامة وسط مدينة مرسى مطروح، والذي يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية لمدة ٣ أيام، حيث تركز محاضرات اليوم الثاني على "التربية الإيجابية" والسبل التربوية لتعليم النش أهمية وسبل المحافظة على مقدرات وممتلكات الوطن، من خلال تعزيز الجانب الإيجابي لديه مع تعديل السلوك غير الإيجابي لدى بعض الطلاب. 

- تنمية روح الولاء وتعميق الانتماء لدى الطلاب

وأكد "شحاتة" للمتدربين أهمية الدور الإيجابي والمؤثر لهم فى تحقيق أهداف هذا البرنامج التدريبى، مشيرا إلى أنه يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم من خلال تنمية روح الولاء وتعميق الانتماء لدى الطلاب، موضحا أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وفي ضوء حرص الوزارة على بناء الإنسان المصري المتوازن المدعم بالوعي المجتمعي وقيم المواطنة ليسهم في بناء وطنه، وتنمية مجتمعه، وتلبية متطلبات التنمية المستدامة، والتي تتطلب مواطنين مدركين لمسئولياتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم.

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وكيل تعليم مطروح يتابع فعاليات برنامج تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعى لدى الطلاب

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