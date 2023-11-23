الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يصل موقع سقوط كوبرى أحمد عرابى ويكلف بتسيير حركة المرور

كوبري احمد عرابي
كوبري احمد عرابي

وصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منذ قليل، لموقع سقوط انهيار كوبري أحمد عرابي بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، لتفقد موقع الحادث لمعاينة الآثار الناتجة من انهيار الكوبري.

 فرض كردون حول موقع الحادث

وكلف محافظ الجيزة بفرض كردون حول موقع الحادث، دون توقف المرور في المنطقة الحيوية بالمحافظة، كما عاين موقع سقوط جزء من كوبري مشاه أحمد عرابي، والمقام أمام عمر أفندي بنطاق حي العجوزة، وذلك نتيجة اصطدام سيارة نقل به، مما أدى إلى تحرك جزء من جسم الكوبري وسقوطه من على الأعمدة الخرسانية الحاملة له على السيارة التي اصطدمت به، وذلك في الاتجاه للقادم إلى مناطق إمبابة والمنيرة الغربية والبراجيل دون وقوع أي أصابات أو تلفيات.

 إجراء التحويلات المرورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل

وأوضح محافظ الجيزة أن قيادات قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة تواجدت فورًا بالمكان، وتم إجراء التحويلات المرورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل، وتعيين الخدمات الأمنية والمرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية لحين الانتهاء من فتح الطريق لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وأضاف "راشد" أنه تم الدفع بعدد من المعدات والأوناش اللازمة لرفع الكوبري وسرعة إعادة فتح الطريق لعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف والإطفاء بموقع الأعمال كأحد الإجراءات الاحترازية المتبعة للتأمين.

كما وجّه بضرورة تعليق محددات الارتفاع لقائدي المركبات، لتحديد الارتفاعات المسموح بها لعبور السيارات من أسفل كباري المشاة للحفاظ على آمن وسلامة المواطنين.

أسباب انهيار الكوبرى

ويرجع سبب الانهيار عقب اصطدام سيارة نقل به، ونتج عنه إصابة السائق الذى تم التحفظ عليه من قبل السلطات، وشهدت منطقة عرابي بالمهندسين كثافات مرورية مرتفعة ظهرت فور تلقى بلاغ بانهيار جزئي بشارع أحمد عربى، أفاد بسقوط كوبرى مشاة.

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جهود رجال المرور للسيطرة على آثار الحادث

وفور تلقي البلاغ انتقل رجال الشرطة لمحاولة التسيير المروري بمناطق المهندسين والطريق الدائرى القادم من إمبابة والوراق لتحسين حركة المرور المعاقة بالمنطقة الحيوية.

 

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