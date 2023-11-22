محافظ الجيزة: إنفاق 300 مليون جنيه على ملف إنشاء مواقف السرفيس الحضارية

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجلس إدارة تنظيم العمل بمشروع وتسويق الأكشاك التجارية لمناقشة الطلبات المقدمة من الشركات والأفراد بشأن تأجير الأكشاك والبارتشينات الحضارية المنفذة والجاري تنفيذها بالمناطق التجارية الواقعة أسفل المحاور المرورية الجديدة وبالأماكن غير المستغلة لتوفير مناطق حضارية كمتنفس للمواطنين ومصدر يدر عائدا استثماريا للإنفاق على مشروعات التنمية.



المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف تطوير مواقف السرفيس الحضارية

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف تطوير مواقف السرفيس الحضارية، حيث وصلت تكلفة أعمال التطوير والإنشاء للعديد من المواقف الحضارية حوالي ٣٠٠ مليون جنيه، مما ساهم في القضاء على المواقف العشوائية وخدمة حركة تنقل المواطنين بين مدن المحافظة وباقى المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.



وذكر أنه تم توفير عدد من المناطق التجارية التى تضم أكشاكا والبارتشينات الحضارية بعدد من الأحياء والمراكز والمدن والمجهزة على أعلى مستوى من الخدمات لإقامة مراكز خدمية تلبي تطلعات واحتياجات المواطنين إلى جانب تعظيم موارد المحافظة وتوفير مصدر يدر عائد استثمارى للإنفاق منه على مشروعات التنمية.



وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنبيه على المستأجرين بضرورة الالتزام بالمساحات المخصصة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ووجه محافظ الجيزة، بضرورة استغلال المساحات غير المستغلة في إنشاء أكشاك وبارتشينات حضارية مع مراعاة المظهر الحضارى والجمالى للمناطق المقامة بها وبالشكل الذى لا يعوق الحركة المرورية بالشوارع والميادين.



كما وجه محافظ الجيزة بتقديم الدعم اللازم وكل التسهيلات للمستثمرين الملتزمين مما يسهم في إقامة مشروعات استثمارية تسهم في توفير فرص عمل للشباب تعود بالنفع على المحافظة.



وشهد اللقاء مناقشة عددا من الطلبات المقدمة والمواقع المقترحة لتطويرها وإقامة أكشاك حضارية بها بما يتناسب مع التصور والرؤية الحضارية التي وضعتها المحافظة.

