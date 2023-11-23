الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد 8 أيام عرض.. تعرف على إيرادات "بلوموندو" لحسن الرداد

بلوموندو
بلوموندو

واصل الفنان حسن الرداد تصدره لإيرادات شباك التذاكر المصري بفيلمه الجديد "بلوموندو" لليوم الثامن على التوالي منذ إطلاقه؛ ليشارك بموسم نهاية العام الجاري بعد سلسلة طويلة من الأفلام التي أطلقت بدور العرض خلال الفترة الماضية.

إيرادات فيلم بلوموندو بطولة حسن الرداد

جمع الفيلم الجديد لحسن الرداد خلال 8 أيام وحتى صباح اليوم إيرادات بقيمة مليون و950 ألف جنيه، وهي إيرادات مميزة للغاية خلال الفترة الحالية؛ حيث شهدت دور العرض بصورة عامة تراجعًا في الإقبال الجماهيري على كل الأعمال المعروضة سواء عربية أو أجنبية.

أبطال فيلم  "بلوموندو"

فيلم "بلوموندو" لحسن الرداد من إنتاج رويال صن، وبطولة ميرنا نورالدين، ومحمود حافظ، وهاجر أحمد، وإنجي وجدان، ومحمد محمود، وسماء إبراهيم، وعدد من النجوم كضيوف الشرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حيث يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

وكان الفنان حسن الرداد، وكذلك الشركة المنتجة، قد أعلنا عن التبرع بجزء من إيرادات الفيلم لأهالي غزة، وذلك حسبما جاء في بيانٍ رسمي، فيما أوضحت الشركة أنها قررت طرح الفيلم في ظل الظروف الراهنة، كون الأمر يعود إلى ارتباطات تعاقدية.

وانتهى الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم من عرض إحدى المسرحيات بعنوان التليفزيون بمشاركة مجموعة من النجوم الكوميديين، كما يستعد الفنان حسن الرداد خلال الفترة القادمة لتقديم عمل درامي جديد يشارك به في الموسم الرمضاني القادم، ويبدأ تحضيراته خلال الفترة القادمة، كما يحضر لعمل سينمائي جديد يقدمه خلال الفترة القادمة أيضًا.

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خلال 4 أيام عرض.. "بلوموندو" لحسن الرداد يقترب من مليوني جنيه إيرادات

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