خلال 4 أيام عرض.. "بلوموندو" لحسن الرداد يقترب من مليوني جنيه إيرادات

حقق فيلم بلوموندو لحسن الرداد، أمس الأحد، إيرادات قدرت بلغت 222.1 ألف جنيه، لتقترب بذلك إجمالي إيراداته من مليوني جنيهًا في 4 أيام عرض منذ طرحه يوم الأربعاء الماضي بدور العرض السينمائي في مصر والدول العربية.

وتصدر فيلم بلوموندو لحسن الرداد قائمة إيرادات أفلام السينما بدور العرض أمس.

أبطال وأحداث فيلم بلوموندو

فيلم "بلوموندو" إنتاج رويال صن، وبطولة حسن الرداد، وميرنا نور الدين، ومحمود حافظ، وهاجر أحمد، وإنجي وجدان، ومحمد محمود، وسماء إبراهيم، وعدد من النجوم كضيوف الشرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حيث يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

التبرع بجزء من إيرادات الفيلم لأهالي غزة

وكان الفنان حسن الرداد، وكذلك الشركة المنتجة، قد أعلنا عن التبرع بجزء من إيرادات الفيلم لأهالي غزة، وذلك حسبما جاء في بيانٍ رسمي، فيما أوضحت الشركة أنها قررت طرح الفيلم في ظل الظروف الراهنة، كون الأمر يعود إلى ارتباطات تعاقدية.

على جانب آخر يشارك النجم حسن الرداد زوجته الفنانة إيمي سمير غانم بطولة مسرحية التلفز يون وضم البوستر الدعائي أبطال المسرحية، في شاشات التلفاز، وهم حسن الرداد، إيمي سمير غانم، سليمان عيد، أوس أوس، محمود حافظ، بدرية طلبة،

تفاصيل وقصة مسرحية التليفزيون

و المسرحية تدور أحداثها حول طرد عبارة عن جهاز تلفزيون سحري، يصل لزوجين، ويجدان أنفسهما داخله يتنقلان بين قنواته بكل أحداثها وتفاصيلها، ويتحكم فيهما طفل عن طريق "ريموت كنترول"، فما مصيرهما؟، وهل يمكنهما العودة لحياتهما الحقيقية؟.

من جهة أخرى يستعد النجم حسن الرداد للعودة لاستئناف تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد “محارب” والمؤجل من موسم رمضان الماضي ومن المنتظر أن ينطلق تصوير أولى مشاهد العمل منتصف شهر ديسمبر المقبل.