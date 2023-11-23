شبورة ونشاط للرياح.. "الأرصاد": استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا اليوم مازلنا في حالة الاستقرار في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية.

معدلات درجات الحرارة

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الخميس، أن معدلات درجات الحرارة حالياـ حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام خاصة في فترات النهار، مفيدة بأن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار متوقع أن تكون 26 درجة مئوية، في فترات سطوع أشعة الشمس.

وتابعت لذلك سيكون هناك إحساس بالطقس الخريفي المعتدل تماما خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حتى محافظات شمال الصعيد، بينما درجة الحرارة الصغرى ستكون 16 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وتصل لـ 10 درجة مئوية على بعض البلاد منها السواحل الشمالية.

انخفاض في قيم درجات الحرارة ليلا

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الطقس سيكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترات النهار، مع زيادة سطوع أشعة الشمس وشدتها خلال فترة الظهيرة، لكن فور غياب أشعة الشمس وبداية فترة الليل سيحدث انخفاض في قيم درجات الحرارة، والتي سيتم الشعور بها في ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر.

وعن الشبورة المائية، كشفت أنها ستكون في فترات الصباح الباكر، وستتلاشى تماما في تمام الساعة 8 صباحا، مؤكدة أن استقرار درجات الحرارة مستمرة حتى يوم الجمعة، لتنخفض مرة أخرى بداية من يوم السبت في معظم المحافظات، كما سيكون هناك نشاطا للرياح المثير للأتربة والرمال وسرعات الرياح ستصل إلى 45 كيلو متر على الساعة.