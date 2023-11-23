"الخارجية القطرية" تكشف آخر التطورات بشأن سريان الهدنة فى غزة

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن المحادثات بشأن الخطة التنفيذية لسريان اتفاق الهدنة تسير بشكل إيجابي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية، في تصريحات اليوم الخميس، أن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة سيكون خلال الساعات القادمة، متابعًا: العمل مستمر مع الطرفين وشركائنا في القاهرة وواشنطن لضمان سرعة بدء الهدنة.

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا من مخيم العروب

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، عدة مناطق من محافظة الخليل، واعتقلت 15 مواطنًا من مخيم العروب، وفتشت عددًا من المنازل، واستولت على مخرطة.

وقالت الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب، واعتقلت 15 مواطنًا هم: عمر الجابري، ومعن العدوي، ومؤيد جابر أبوسل، وصامد جهاد جعارة، وحسن يوسف جوابرة، وجواد أبوهشهش، وهاشم جبر الطيطي، ونادر أحمد سمارة، ومحمد بدوي جوابرة، وعبدالله محمد حلايقة، ومحمود محمد البدوي، ومحمد ناصر محفوظ، وفؤاد أحمد الحدوش، وعبدالكريم جبر الطيطي، ومحمد الحدوش، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضافت أن قوات الاحتلال فتشت عددًا من المنازل في المخيم، وألحقت بمحتوياتها أضرارًا جسيمة، عرف منها منزل أمين سر حركة فتح إقليم شمال الخليل هاني جعارة، وعبدالحي جوابرة، وخضر الشريف، وعبدالكريم جوابرة، إضافة إلى مداهمة مسجد عمر بن الخطاب.

وفي مدينة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطق المحول، وقامت بتحطيم أبواب بعض المحال التجارية، واستولت على مخرطة تعود للمواطن بسام زيتون، كما قامت بتفتيش منزل المواطن محمد أبوعيشة في منطقة المحاور.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضًا بلدة دورا جنوب غرب الخليل، وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها، عرف منها منزل مدير مستشفى دورا الحكومي الدكتور محمد ربعي، كما قامت برفع علم دولة الاحتلال على أحد المباني السكنية في البلدة.