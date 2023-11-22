محمد عبد العاطى لـ"الشاهد": تغيير قانون الرى كان حلمًا على مدار 30 عامًا

قال د. محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية السابق، إن المحور الرابع من الخطة الاستراتيجية لملف المياه هو تهيئة البيئة المناسبة.

وأضاف عبدالعاطي في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على "إكسترا نيوز":"كنا نحتاج بيئة تشريعية مناسبة، غيرنا قانون الري القديم وتغيير القانون كان حلمًا في وزارة الري على مدار 30 عامًا".

وتابع: "اتعمل قانون شامل يحدد ضوابط استخدام المياه، كنا على الأرض مثل هولندا لكن لا توجد حوكمة والروابط كانت على الورق فقط لكن الآن هناك قانون يحدد كل ذلك".

يُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج "الشاهد" يُذاع يوميُا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".