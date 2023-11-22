الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد عبد العاطى لـ"الشاهد": الدولة اتخذت قرارًا بتحلية مياه البحر فى تنمية سواحل مصر

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي مع الإعلامي محمد الباز

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية سابقًا، إن الدولة المصرية اتخذت قرارًا في عام 2016 أن تكون التنمية على الساحل الشمالي وكل سواحل مصر عبر تحلية مياه البحر.

وأضاف عبد العاطي في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كل القرى السياحية الموجودة في البحر الأحمر مياهها تأتي من تحلية مياه البحر"، مشيرًا إلى أن التحلية تحتاج إلى طاقة، والدولة تحتاج إلى مصادر طاقة رخيصة من أجل توفير المياه للناس وعمل تنمية لذلك تم اتخاذ هذا القرار.

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج "الشاهد" يُذاع يوميُا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

محمد عبد العاطي الشاهد تحلية مياه البحر الساحل الشمالى برنامج الشاهد

الأكثر قراءة

غزة كلمة السر.. استقالة هند صبرى من برنامج الغذاء العالمى

بايدن يشكر الرئيس السيسى على دوره فى التهدئة.. ويؤكد: نرفض تهجير الفلسطينيين

عاجل| حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملياته الإجرامية فى غزة

عاجل| لسرقة أعضائهم.. فضيحة لجيش الاحتلال بسرقة جثث شهداء غزة من مستشفى الشفاء

ملخص آخر حلقة من مسلسل صوت وصورة مفاجآت عديدة وغير متوقعة

الداخلية تمد مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين 3 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم عبدالفتاح يكتب: جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات