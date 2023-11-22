محمد عبد العاطى لـ"الشاهد": الدولة اتخذت قرارًا بتحلية مياه البحر فى تنمية سواحل مصر

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية سابقًا، إن الدولة المصرية اتخذت قرارًا في عام 2016 أن تكون التنمية على الساحل الشمالي وكل سواحل مصر عبر تحلية مياه البحر.

وأضاف عبد العاطي في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كل القرى السياحية الموجودة في البحر الأحمر مياهها تأتي من تحلية مياه البحر"، مشيرًا إلى أن التحلية تحتاج إلى طاقة، والدولة تحتاج إلى مصادر طاقة رخيصة من أجل توفير المياه للناس وعمل تنمية لذلك تم اتخاذ هذا القرار.

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج "الشاهد" يُذاع يوميُا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".