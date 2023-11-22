الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير سابق عن أزمات السيول: "الرئيس قاللى مش عاوز مسكّنات"

محمد عبد العاطي
محمد عبد العاطي

قال د. محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية السابق، إن تصميم سدود تخزين المياه كان يتم حسابه على أعلى كمية أمطار تنزل خلال 50 سنة، لكن مع التغيرات المناخية المتطرفة صممنا السدود على أعلى كمية أمطار في 100 سنة.

وأضاف عبدالعاطي في حواره مع برنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "نضع في الاعتبارات التكلفة والبعد الاقتصادي للإنشاء" مؤكدًا أن السدود تخفف كثيرًا من تأثير السيول والفيضانات.

وأكد أن أزمات السيول اختفت من مصر بفضل تلك المشروعات: "الرئيس كان يقول عن أزمات غرق بعض المحافظات بسبب السيول أنا مش عاوز حل مسكن أنا عاوز حل نهائي ومش عاوز أشوف المشكلة دي تاني".

تابع "الرئيس السيسي وفرلي كل التكاليف"، مشيرًا إلى أن هذه بنية تحتية استفدنا منها بتخزين كميات من المياه والناس استفادت وحمينا مدن مثل الغردقة ومرسى علم وجنوب وشمال سيناء.

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ود.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج "الشاهد" يُذاع يوميُا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

محمد عبد العاطي وزير الري السابق الشاهد أزمات السيول محمد الباز الرئيس السيسي

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