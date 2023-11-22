الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس "السيادة السودانى" يصدر قرارًا بتكليف عدد من ولاة الولايات

البرهان
البرهان

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً باعتماد تكليف عدد من ولاة الولايات، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. 
وحسب بيان صادر عبر الصفحة الرسمية، فإنه تم تكليف الطاهر إبراهيم الخير الحسن بمهام والي ولاية الجزيرة، والسيد محمد موسي عبدالرحمن يونس بمهام والي ولاية كسلا. 

كما تم تكليف عابدين عوض الله محمد بمهام والي الولاية الشمالية، وعصام الدين هارون أحمد محمد بمهام والي ولاية غرب كردفان. 

وشدد البرهان على وزارة شئون مجلس الوزراء، ووزارة الحكم الاتحادي والجهات ذات الصلة وضع هذا القرار موضع التنفيذ. 

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وفي أواخر أغسطس، انضم قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، الذي يواجه مقاتلوه مقاتلي نائبه السابق محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية في الصراع.

وأمضى البرهان، الزعيم الفعلي للسودان منذ قاد انقلاب 2021، أكثر من أربعة أشهر عالقا داخل مقر الجيش في الخرطوم، محاصرا من قبل رجال دقلو.

ولكن على الرغم من مغادرته الخرطوم، لم يتوقف القتال من أجل العاصمة، وكذلك في منطقة دارفور الغربية، حيث أدت مزاعم الهجمات ذات الدوافع العرقية التي شنتها قوات الدعم السريع إلى إجراء تحقيق دولي في جرائم حرب.

وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء لصالح تشكيل بعثة مستقلة؛ لتقصي الحقائق للتحقيق في الاتهامات.

وعلى الرغم من النزوح الجماعي، لم يكن أمام ملايين الأشخاص خيار سوى البقاء في الخرطوم، حيث تهز الانفجارات اليومية منازلهم التي مزقتها الرصاص.

ويرسم عمود مستمر من الدخان الآن أفق العاصمة، بينما تظل الشركات والمستودعات مهجورة ومنهبة ومتفحمة.

وقالت المحللة الاقتصادية أميمة خالد قالت إن ذلك لا يعني أن الحياة توقفت.

قبل الحرب، كانت مناطق العاصمة الثلاث – الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري – هي مركز الطاقة والبنية التحتية والصناعة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 48 مليون نسمة.

وقالت إنه مع عدم وجود نهاية للحرب في الأفق، "كان لا بد من وجود مكان آخر يمكن فيه إدارة شئون الناس"، وكان الخيار الواضح هو بورتسودان - مدينة آمنة ومتصلة بشكل جيد.

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