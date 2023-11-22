البيت الأبيض: اتفاق الهدنة يقضى بوقف إطلاق النار لـ4 أيام

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن البيت الأبيض أعلن عن أن صفقة إطلاق سراح المحتجزين، تقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لـ4 أيام وربما يتم تمديدها لاحقًا.

وأكد البيت الأبيض، أن صفقة إطلاق سراح المحتجزين تقضي بالسماح بوصول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن المحتجزين الإسرائيليين الخمسين المقرر الإفراج عنهم، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وفي وقت سباق، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دوره القيادي في التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن البيت الأبيض.

وأكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، يرحب باتفاق الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن بايدن يؤكد أهمية تنفيذ جميع بنود الاتفاق بشكل كامل.