البرهان يصدر قرارًا بإنهاء تكليف عدد من ولاة الولايات

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، قرارًا بإنهاء تكليف عدد من ولاة الولايات.

وبحسب البيان الصادر عبر الصفحة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنهاء تكليف إسماعيل عوض الله العاقب من مهام والي ولاية الجزيرة، وإنهاء تكليف خوجلي حمد عبدالله من مهام والي ولاية كسلا.

وأضاف البيان أيضًا إنهاء تكليف الباقر أحمد علي من مهام والي الولاية الشمالية، ومعتصم عبدالسلام عوض عبدالسلام من مهام والي ولاية غرب كردفان، وإنهاء تكليف سعد آدم بابكر من مهام والي ولاية وسط دارفور.

وتابع البيان إنهاء تكليف حامد محمد التجاني هنو من مهام والي ولاية جنوب دارفور.

كما دعا وزارة شئون مجلس الوزراء ووزارة الحكم الاتحادي والجهات ذات الصلة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.

الحرب في السودان

وفي سياق متصل، أصبحت بورتسودان، التي تضم الآن المطار الوحيد العامل في السودان، ملاذًا للمدنيين الفارين ومركز عبور للأجانب الذين يغادرون الدولة الواقعة في شمال شرق إفريقيا.

وسرعان ما امتلأت صفوف المباني الاستعمارية البيضاء بأولئك الذين غادروا الخرطوم، بمن في ذلك موظفو الأمم المتحدة والمسئولون الحكوميون الذين أقاموا مكاتب مؤقتة.

وفي أواخر أغسطس الماضي، انضم إليهم قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، الذي يواجه مقاتلوه مقاتلي نائبه السابق محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية في الصراع.

وعلى الرغم من النزوح الجماعي، لم يكن أمام ملايين الأشخاص خيار سوى البقاء في الخرطوم، حيث تهز الانفجارات اليومية منازلهم التي مزقها الرصاص.

ويرسم عمود مستمر من الدخان الآن أفق العاصمة، بينما تظل الشركات والمستودعات مهجورة ومنهوبة ومتفحمة.

قبل الحرب، كانت مناطق العاصمة الثلاث - الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري- هي مركز الطاقة والبنية التحتية والصناعة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 48 مليون نسمة.