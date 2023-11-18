مدير الصحة العالمية: الصراع فى السودان سيؤدى لانتشار الأوبئة والأمراض

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، إن الصراع في السودان لدية اثر مروع على حياة السودانيين حيث ينتشر الكثير من الأوبئة والأمراض، فيما وصلت أنظمة الصحة هناك لحالة متردية.

وأضاف خلال كلمة بثت له بمؤتمر القضايا الإنسانية في السودان والمقام بالقاهرة أن أكثر من 3 ملايين شخص معرضون للإصابة بالكوليرا في السودان و700 ألف طفل يعانون الأمراض والمجاعات ونعمل في نطاق صعب للغاية ونواجه صعوبة توصيل الإمدادات.

وتابع أن النازحين يواصلون الوصول إلى معسكرات مؤمنة، ونحن بدورنا نسعى لتوصل الأدوية لمنع انتشار الأمراض المعدية ومن المفترض وصول الأمصال والعقاقير آخر الشهر الجاري.