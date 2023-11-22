معسكر مغلق للانتهاء من تصوير "حالة خاصة" عبر watch it

يخوض الفنان طه دسوقي البطولة المطلقة الأولى له ضمن أحداث مسلسل "حالة خاصة" من إنتاج watch it الرقمية التي تتولي سياسة إظهار المواهب الشابة في إنتاج أعمال فنية من بطولتهم المطلقة، كما حدث في "بالطو" ومسلسل "علي باب العمارة"، ليكون "حالة خاصة" هو العمل الثالث.

كشف مصدر لـ"الدستور" أن أبطال وصنّاع مسلسل "حالة خاصة" دخلوا في معسكر مغلق للانتهاء من تصوير المسلسل ليتم عرضه عبر المنصة الرقمية الإلكترونية ومن بطولة الفنان طه دسوقي، تحت قيادة المخرج عبدالعزيز النجار وإنتاج شركة تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.

"حالة خاصة" مكوّن من 10 حلقات، للعرض على منصة watch it الأصلية، والعمل من إخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج شركة تى فيجن للمنتج طارق الجناينى، ويشارك في بطولة العمل غادة عادل والفنان تبيل علي ماهر.

على صعيد آخر، تستعد غادة عادل أيضًا لبدء تصوير فيلمها الجديد والذي يحمل اسم "ماما حلوة" في مدينة "لاس فيجاس" الأمريكية، ويشارك في بطولة العمل نخبة من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم، والعمل من إخراج عمرو صلاح.