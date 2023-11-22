ندوة جماهيرية عن تمكين المرأة في جامعة دمياط

شهد اليوم الأربعاء، الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، ندوة تعريفة عن وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المراة بجامعة دمياط ودورها في دعم المرأة والمجتمع، والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، بحضور الدكتور وائل فاروق الطيبانى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة شرين محمد غلاب مدير وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والقيادات النسائية بالجامعة، والإداريين وطلاب الجامعة.

وحاضر الندوة الدكتورة مهدية النجار وكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة الصياد رئيس قسم النسيج كلية الفنون التطبيقية ومنسق الوحدة لدى المجلس القومي للمرأة، ونروة محمد نبيل مقرر المجلس القومى للمرأة بدمياط، ومروة عبد الحليم النجار عضو المجلس القومى للمرأة بدمياط.

بدأت الندوة بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة أيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة الدكتورة مهدية النجار، وتحدثت فيها عن دور المرأة في دعم الاقتصاد ودورها الفعال في جامعة دمياط وعملها في ورش العمل المختلفة بالجامعة مثل ورش عمل للاقتصاد المنزلي وصناعة الملابس،ثم كلمة الدكتورة غادة الصياد والتي تحدثت عن سبل التعاون بين جامعة دمياط والمجلس القومي للمرأة.

تلاها كلمة مروة عبد الحليم، وتحدثت فيها عن دور مبادرة 100 مليون صحة والكشف المبكر لسرطان الثدى والأمراض المزمنة.

جاء بعد ذلك كلمة الدكتور وائل فاروق الطيبانى، الذي أكد على أهمية دور المرأة بالمجتمع فهى تمثل نصف المجتمع، مؤكدًا أن المرأة المصرية تثبت كل يوم قدرتها علي تحمل المسئولية الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع المصري.

وأثناء كلمة رئيس الجامعة رحب الضيوف، موجهًا الشكر لكل المساهمين في تنظيم مثل هذا اللقاءات، مؤكدًا أن جامعة دمياط ستظل حاضنة للفعاليات المساهمة في دعم المرأة والتي هي أساس المجتمع، كما ستظل منبرًا لتواصل الندوات النقاشية بما يسهم في دعم المجتمع والارتقاء به.

كما أكد أن المرأة في الجامعة شريك وطني حقيقي ولها دور فعال في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الجامعة تزخر بالعديد من القيادات النسائية المتميزة في مختلف القطاعات، كما تعمل الجامعة دائما على توفير بيئة عمل محفزة تشجع المرأة على الاستمرار في مسيرتها الوظيفية وتطوير مهاراتها القيادية.