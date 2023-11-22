الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندوة جماهيرية عن تمكين المرأة في جامعة دمياط

ندوة جامعة دمياط
ندوة جامعة دمياط

شهد اليوم الأربعاء، الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، ندوة تعريفة عن وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المراة بجامعة دمياط ودورها في دعم المرأة والمجتمع، والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، بحضور الدكتور وائل فاروق الطيبانى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة شرين محمد غلاب مدير وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والقيادات النسائية بالجامعة، والإداريين وطلاب الجامعة.

وحاضر الندوة  الدكتورة مهدية النجار وكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة  غادة الصياد رئيس قسم النسيج كلية الفنون التطبيقية ومنسق الوحدة لدى المجلس القومي للمرأة، ونروة محمد نبيل مقرر المجلس القومى للمرأة بدمياط، ومروة عبد الحليم النجار عضو المجلس القومى للمرأة بدمياط.
 بدأت الندوة بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة أيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة الدكتورة مهدية النجار، وتحدثت فيها عن دور المرأة في دعم الاقتصاد ودورها الفعال في جامعة دمياط وعملها في ورش العمل المختلفة بالجامعة مثل ورش عمل للاقتصاد المنزلي وصناعة الملابس،ثم كلمة الدكتورة غادة الصياد والتي تحدثت عن سبل التعاون بين جامعة دمياط والمجلس القومي للمرأة.

تلاها كلمة مروة عبد الحليم، وتحدثت فيها عن دور مبادرة 100 مليون صحة والكشف المبكر لسرطان الثدى والأمراض المزمنة.

جاء بعد ذلك كلمة الدكتور وائل فاروق الطيبانى، الذي أكد على أهمية دور المرأة بالمجتمع فهى تمثل نصف المجتمع، مؤكدًا أن المرأة المصرية تثبت كل يوم قدرتها علي تحمل المسئولية الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع المصري.

وأثناء كلمة رئيس الجامعة رحب الضيوف، موجهًا الشكر لكل المساهمين في تنظيم مثل هذا اللقاءات، مؤكدًا أن جامعة دمياط ستظل حاضنة للفعاليات المساهمة في دعم المرأة والتي هي أساس المجتمع، كما ستظل منبرًا لتواصل الندوات النقاشية بما يسهم في دعم المجتمع والارتقاء به.

كما أكد أن المرأة في الجامعة شريك وطني حقيقي ولها دور فعال في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الجامعة تزخر بالعديد من القيادات النسائية المتميزة في مختلف القطاعات، كما تعمل الجامعة دائما على توفير بيئة عمل محفزة تشجع المرأة على الاستمرار في مسيرتها الوظيفية وتطوير مهاراتها القيادية.

دمياط جامعة دمياط الدكتورة منال عوض حمدان ربيع أحداث دمياط

مواد متعلقة

مناورات للتعامل مع الحرائق والتسربات في ميناء دمياط

وكيل تعليم دمياط يتفقد مدارس الإدارة الجديدة

انطلاق حملة "بشبابها" لتعزيز المشاركة في انتخابات الرئاسة بدمياط

لتأييد السيسي.. عمال غزل دمياط ينظمون مؤتمرا جماهيريا حاشدا

وكيل "صحة دمياط" فى زيارة مفاجئة لمستشفى كفر سعد المركزى

ضبط 103 كيلو من اللحوم الفاسدة فى حملة مكبرة بدمياط

لليوم الثانى.. كسح مياه الأمطار من شوارع دمياط

محافظ دمياط تتفقد معامل التميز البحثي في الجامعة

الأكثر قراءة

الداخلية تمد مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين 3 أشهر

كيف تنجح مصر فى زيادة حجم الصادرات من الملابس الجاهزة

العالم يثمن دور مصر فى التوصل لهدنة غزة

إحباط تهريب نظارات معظّمة بجمارك مطار برج العرب

المرشح الرئاسى حازم عمر: وصلنا لمرحلة النضج السياسى وجاهزون لخوض الانتخابات الرئاسية

خلال مؤتمر حاشد.. مجدى البدوى: "الرئيس السيسى الأقدر على حماية أمننا القومى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم عبدالفتاح يكتب: جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات