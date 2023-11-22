الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تقرير لـ"dmc" يرصد حجم المساعدات المصرية لقطاع غزة

المساعدات المصرية
المساعدات المصرية لغزة

عرض برنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، تقريرًا تليفزيونيًا، يرصد حجم المساعدات المصرية لقطاع غزة.

وقال التقرير إن هناك أكثر من 11 ألفًا و200 طن حتى 19 نوفمبر، والمساعدات تتضمن المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه والخيام وغيرها من المساعدات.

وكشف التقرير عن أن المساعدات المصرية 4 أضعاف حجم المساعدات المقدمة من 30 دولة وهناك دفعات أخرى من المساعدات يتم تجهيزها للأشقاء في غزة.

وتتواصل الجهود المصرية الخاصة باستقبال المصابين من قطاع غزة القادمين عبر معبر رفح البري منذ الأيام الماضية.

غزة دي ام سي دينا عصمت برنامج اليوم

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