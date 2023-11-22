تقرير لـ"dmc" يرصد حجم المساعدات المصرية لقطاع غزة

عرض برنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، تقريرًا تليفزيونيًا، يرصد حجم المساعدات المصرية لقطاع غزة.

وقال التقرير إن هناك أكثر من 11 ألفًا و200 طن حتى 19 نوفمبر، والمساعدات تتضمن المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه والخيام وغيرها من المساعدات.

وكشف التقرير عن أن المساعدات المصرية 4 أضعاف حجم المساعدات المقدمة من 30 دولة وهناك دفعات أخرى من المساعدات يتم تجهيزها للأشقاء في غزة.

وتتواصل الجهود المصرية الخاصة باستقبال المصابين من قطاع غزة القادمين عبر معبر رفح البري منذ الأيام الماضية.