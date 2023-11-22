الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: الموقف المصرى الأردنى ثابت تجاه قضايا الأمن القومى العربى

أطفال غزة
أطفال غزة

علق الدكتور قاسم العمرو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة البترا الأردنية، على التوصل لاتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، كنتيجة للجهود المصرية منذ بداية الأزمة في غزة.

أوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي بالملك عبدالله ملك الأردن.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، إن القمة المصرية الأردنية اليوم، استكمال لمشوار طويل من اللقاءات والرؤى المشتركة والوقوف إلى جانب الأشقاء فى فلسطين ورفض التهجير والمذابح التى ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين فى غزة.

وأضاف أن مواقف مصر والأردن تحفظ الأمن القومى العربى وأى فرصة لتحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية، متابعًا: "الزعيمان يؤكدان ضرورة حل الدولتين لإنهاء الصراع ورفض التهجير جملة وتفصيلًا وإحباط المخطط الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء والأردن".

وأشار إلى أن الزعيمين عبرا عن الموقف بشكل واضح ولا قبول بشيء من تحت الطاولة وكل شيء معلن ورافض للتهجير.

وأكد قاسم العمرو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة البترا الأردنية، أن موقف الزعيمين تكاملى واهتمام بالمصالح العربية ودعم القضية الفلسطينية ووقف الأذى والدمار الذى حدث للفلسطينيين.

غزة دي ام سي اليوم دينا عصمت ملك الاردن

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