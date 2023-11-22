الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد أكثر من 14532 فلسطينيًا فى غزة بينهم أكثر من 6 آلاف طفل

غزة
غزة

أعلن المكتب الإعلامي في غزة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد القتلى إلى 14,532 بينهم أكثر من 6000 طفل، حسبما أفادت وكالة رويترز الإخبارية. 

وأفادت بإخلاء مستشفى الإندونيسي شمال غزة تمهيدًا لاقتحامه من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

وفي الضفة الغربية المحتلة، شارك الناس في تشييع جنازات ستة فلسطينيين قتلوا في غارة إسرائيلية يوم الأربعاء، بحسب وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية.

الهلال الأحمر الفلسطيني

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم اللاجئين في مدينة طولكرم شمال البلاد واعتقل لفترة وجيزة شابًا يبلغ من العمر 16 عامًا مصابًا بشظايا في وجهه.

وأضاف الهلال الأحمر أن شابة تبلغ من العمر 26 عامًا تعرضت للضرب على يد الجيش الإسرائيلي، وتم نقلها إلى المستشفى.

من ناحية أخرى، استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة قلقيلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

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