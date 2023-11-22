الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علاقات دولية: مصر نجحت فى تغيير رؤية المجتمع الدولي للأزمة فى غزة

غزة
غزة

قال الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن الوساطة المصرية الأمريكية القطرية جاءت في توقيت حرج، مشيرًا إلى امتلاك مصر أدوات التواصل مع الفصائل الفلسطينية وأيضًا الجانب الإسرائيلي.

وأضاف “الشيمي” في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة صاحبة المصالح والعلاقات الاستراتيجية الممتدة مع إسرائيل وتمتلك أدوات كثيرة جدًا فيما يتعلق بإقناع حكومة الاحتلال بالهدنة وردود الفعل والقرارات المختلفة.

أستاذ علاقات دولية: مصر غيّرت توجهات المجتمع الدولي نحو الأزمة الفلسطينية

وأكد أن مصر قادت عدة مراحل مختلفة للوصول إلى هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن مصر كانت تسعى لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والوقود إلى أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن مصر منذ اللحظة الأولى كان ترفض عبور حاملي الجنسيات الأجنبية لمعبر رفح إلا بعد السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر غيّرت توجهات المجتمع الدولي تجاه الأزمة الفلسطينية.

الوساطة المصرية الوساطة المصرية الأمريكية القطرية قطاع غزة هدنة في غزة اكسترا نيوز

مواد متعلقة

الرئيس السيسى: أسلوب تفاعل المجتمع الدولى مع العدوان على غزة يعد تجسيدًا للانتقائية فى العالم

اليونيسف: مليون طفل فى غزة يعانون أزمة كارثية تتعلق بالأمن الغذائى

الأكثر قراءة

الداخلية تمد مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين 3 أشهر

التصريح بدفن سيدة صينية ضحية حادث سير بمدينتى

سمير فرج: “نتنياهو” وأجهزته فشلوا فى تحقيق أهدافهم بغزة

بعد التوصل لاتفاق الهدنة.. سمير فرج: "حزب الله هو الخاسر الأكبر"

"البداية من مصر".. سمير فرج يكشف تفاصيل اتفاق الهدنة بقطاع غزة

مسلسلات رمضان 2024.. القائمة الأولى لأبطال "صيد العقارب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم عبدالفتاح يكتب: جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات