أستاذ علاقات دولية: مصر نجحت فى تغيير رؤية المجتمع الدولي للأزمة فى غزة

قال الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن الوساطة المصرية الأمريكية القطرية جاءت في توقيت حرج، مشيرًا إلى امتلاك مصر أدوات التواصل مع الفصائل الفلسطينية وأيضًا الجانب الإسرائيلي.

وأضاف “الشيمي” في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة صاحبة المصالح والعلاقات الاستراتيجية الممتدة مع إسرائيل وتمتلك أدوات كثيرة جدًا فيما يتعلق بإقناع حكومة الاحتلال بالهدنة وردود الفعل والقرارات المختلفة.

أستاذ علاقات دولية: مصر غيّرت توجهات المجتمع الدولي نحو الأزمة الفلسطينية

وأكد أن مصر قادت عدة مراحل مختلفة للوصول إلى هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن مصر كانت تسعى لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والوقود إلى أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن مصر منذ اللحظة الأولى كان ترفض عبور حاملي الجنسيات الأجنبية لمعبر رفح إلا بعد السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر غيّرت توجهات المجتمع الدولي تجاه الأزمة الفلسطينية.