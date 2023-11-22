الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: الهدنة بين إسرائيل وحماس نتيجة جهود مصر لحقن الدماء

سحر معتوق
سحر معتوق

أشادت النائبة سحر معتوق- عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بدور القيادة السياسية المصرية في التوصل إلى التهدئة بقطاع غزة حقنا لدماء الفلسطينيين، لافتة إلى أن مصر بذلت جهودًا حثيثة وضغوطا ضخمة على كافة الأطراف من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة من أجل حقن دماء الفلسطينيين ووقف نزيف الدماء.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى مصر كان لها الدور الفعال في الدفاع عن القضية الفلسطينية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في محنته من خلال عمليات المساعدات الإنسانية، وطرح القضية في المحافل الإقليمية والدولية في سبيل الوصول للحل.

وأكدت البرلمانية سحر معتوق، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولم ولن يتغير على مدار عقود ورؤساء متعاقبة، كاشفة عن أن القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهو ما أكدته قيادتنا السياسية في مايو 2021، عندما أعلنت المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة والعمل على استقرار القطاع المنكوب، بما يدعم الأمن القومي العربي بشكل مباشر.

موضحة أن الهدنة بين إسرائيل وحماس هي خطوة تعزز مساعي مصر الرافضة للتهجير؛ خاصة أن التهدئة سوف توقف بدورها النزوح سواء داخل القطاع أو خارجه، فضلًا عن أنها إحدى الخطوات الناجحة في مساعي الرئيس عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية في إطار حل الصراع وخفض التصعيد العسكري بالقطاع، خاصة أن اتصالاته بزعماء ورؤساء العديد من دول العالم لم تنقطع أو تتوقف منذ بداية العملية الإسرائيلية داخل قطاع غزة في سبيل حل الأزمة.

النائبة سحر معتوق لجنة الخطة والموازنة القيادة السياسية قطاع غزة حقن دماء الفلسطينيين

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