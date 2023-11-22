"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات

أعلنت مصادر داخل حزب الله، الذي تصنفه بعض الدول كمنظمة إرهابية، عن أن الحزب لم يشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار الأخيرة بين إسرائيل وحماس.

وأكدت المصادر أن حزب الله سينضم إلى وقف القتال، رغم عدم مشاركته في العملية التفاوضية، حسبما نقلت "هآرتس" العبرية.

جاء هذا الإعلان في أعقاب الاتفاق على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس برعاية "مصرية- قطرية- أمريكية"، الذي أنهى جولة جديدة من العنف في المنطقة.

وحسب تقرير للصحيفة؛ توصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح 50 رهينة كانوا محتجزين في غزة مقابل الإفراج عن 150 أسيرًا فلسطينيًا.

وأعلنت إسرائيل عن قائمة تضم 300 سجين يمكن أن يشملهم الإفراج، وأتاحت مهلة 24 ساعة للجمهور لتقديم أي اعتراضات.