الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

العدوان على المستشفيات والنظام الصحى.. "الصحة الفلسطينية" تؤكد استمرار الهجمات الإسرائيلية

صورة من غزة
صورة من غزة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن مستجدات آثار العُدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والذي تسبب في قتل وإصابة آلاف المدنيين من الأطفال والنساء والكبار منذُ الهجوم الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في مطلع أكتوبر الماضي.

 

وأكدت الصحة الفلسطينية في تقرير حصل "الدستور" على نُسخة منه، استمرار قوات الاحتلال في قصف المستشفيات وتدمير المرافق الطبية والهجوم بغارات إسرائيلية على مواقع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة المُحاصر منذُ السابع من أكتوبر.

 

وفيما يلي آخر مستجدات الحرب الإسرائيلية وآثار العدوان الإسرائيلي على المستشفيات والنظام الصحي، وفقًا لتقرير وزارة الصحة الفلسطينية. 

أزمة إنسانية حادة.. أهالى غزة يواجهون رحلة "شتاء قاسية" لحلم البقاء

رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر حليف رئيسى لنا فى تهدئة الأوضاع

الوضع الراهن:

وصلت أزمة الرعاية الصحية في غزة إلى منعطف حرج، حيث أدت الهجمات المتواصلة على المرافق الطبية والعاملين فيها إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الصعبة بالفعل.

 

المنشآت الصحية تحت الحصار والهجمات:

تعرَّضت مستشفى العودة شمال غزة، مساء الثلاثاء 21 نوفمبر، لهجوم أدى لاستشهاد أربعة أطباء وإصابة العديد من المرضى، ودعت منظمة أطباء بلا حدود في نداءات عاجلة، إلى إجلاء أكثر من 200 مريض إلى منشأة طبية آمنة.

 

وثقت منظمة الصحة العالمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 178 اعتداء على القطاع الصحي، أدت إلى استشهاد 22 شخصًا وإصابة 48 آخرين في صفوف العاملين في مجال الرعاية الصحية أثناء الخدمة.

 

الإخلاء والأزمة الإنسانية المتصاعدة:

بتاريخ 21 نوفمبر، تم إجلاء حوالي 500 مريض وموظف من مستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا (شمال غزة) إلى خان يونس جنوبًا بعد أن أدى الهجوم المباشر الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي في اليوم السابق إلى استشهاد ما لا يقل عن 12 شخصًا. 

 

ويواجه المستشفى المحاط بقوات الاحتلال ودباباته الإسرائيلية، هجمات مستمرة، ما يؤدي إلى محاصرة المزيد من المرضى وآلاف النازحين قسرًا الذين ينتظرون الإخلاء.

 

حالة مرافق الرعاية الصحية:

المستشفيات العاملة: هناك مستشفيان صغيران فقط في الشمال (مدينة غزة وبيت لاهيا) يعملان جزئيًا، ويستقبلان المرضى، وفي الجنوب، سبعة من أصل 11 منشأة طبية تعمل حاليًا بشكل جزئي.

 

انخفاض سعة الأسرة: انخفضت سعة الأسرة في غزة من 3500 سرير قبل الحرب إلى 1400 سرير فقط في الوقت الحاضر، يتمتع أحد المستشفيات العاملة بالقدرة على علاج حالات الصدمات الحرجة أو إجراء عمليات جراحية معقدة، وفقًا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

الصحة الفلسطينية العدوان على المستشفيات والنظام الصحي وزارة الصحة الفلسطينية غزة قطاع غزة الفلسطينيين

مواد متعلقة

أزمة إنسانية حادة.. أهالى غزة يواجهون رحلة "شتاء قاسية" لحلم البقاء

رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر حليف رئيسى لنا فى تهدئة الأوضاع

الأكثر قراءة

عاجل| الداخلية تمد مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين 3 أشهر

سمير فرج: “نتنياهو” وأجهزته فشلوا فى تحقيق أهدافهم بغزة

التصريح بدفن سيدة صينية ضحية حادث سير بمدينتى

بعد التوصل لاتفاق الهدنة.. سمير فرج: "حزب الله هو الخاسر الأكبر"

"البداية من مصر".. سمير فرج يكشف تفاصيل اتفاق الهدنة بقطاع غزة

كيف تنجح مصر في زيادة الناتج القومي من صناعة التأمين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم عبدالفتاح يكتب: جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات