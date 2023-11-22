الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مديرة “الأمم المتحدة للمرأة”: خطة لتوصيل المساعدات لـ14 ألف أسرة في غزة

المديرة التنفيذية
المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

قالت سيما سامي اسكندر، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن العنف ضد فلسطينيي الضفة الغربية يتزايد والمستوطنون يواصلون التعدي على الفلسطينيين، مؤكدةً أن النساء في غزة يشعرن أنه تم التخلي عنهن ويردن للعنف أن يتوقف الآن.

وأضافت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في قطاع غزة، أن كثير من النساء والأطفال في قطاع غزة استشهدوا خلال العمليات الأخيرة والنزوح القسري أو نقل الفلسطينيين من أرضهم خط أحمر، منوهةً إلى أنهم يشجعون جميع المانحين على مواصلة دعم غزة ونواصل التنسيق مع الهلال الأحمر المصري لإدخال المساعدات لقطاع غزة

وأكدت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أنه يجب استغلال الهدنة في غزة لتنفيذ وقف كامل لإطلاق النار بقطاع غزة ورفع الحصانة عنه، موضحة أن خطة الاستجابة لغزة مع برنامج الأغذية العالمي ستضمن إيصال المساعدة لـ14 ألف أسرة في غزة.

وطالبت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بضرورة تحقيق السلام العادل والشامل ووقف العنف والجرائم التي ترتكب في قطاع غزة لأن آليات العدالة الدولية لا تعمل ويتم التخلي عن قيمنا الدولية بغزة، مشيرةً إلى ضرورة ضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات إلى الأهالي في غزة دون عراقيل.

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