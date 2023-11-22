لقاءات توعوية واكتشاف مواهب في احتفالات عيد الطفولة بالإسماعيلية

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، المعد للاحتفال بعيد الطفولة.

وشهد معهد الشهيد أبو بكر عادل الابتدائي الأزهري محاضرة بعنوان "أنا مستقبل مصر" ضمن نشاط مكتبة السبع آبار الثقافية تحدثت خلالها أسماء فتحي - معلم لغة عربية، عن سبب الاحتفال بعيد الطفولة، وما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأطفال دون تمييز.

وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بالأطفال وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، وحماية من فقدوا أسرهم، موضحة دور الدولة في رعاية الأطفال فى مجالات الصحة والتعليم والثقافة وغيرها كونهم قادة مستقبل مصر.

في السياق، أقام بيت ثقافة الشيخ زايد محاضرة بعنوان "الأطفال أساس التنمية المستدامة في استراتيجية مصر 2030 تناولت خلالها د.عبير فاروق، مفهوم التنمية المستدامة، التي تعني بإعمال حقوق كل طفل، والقضاء على ظاهرة العنف ضد الأطفال من أجل حياة أفضل.

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، أقام بيت ثقافة التل الكبير محاضرة بعنوان "ابني طفلك جسديا وعقليا" بمدرسة الوحيدي، أكد خلالها د. مصطفى سليمان على ضرورة الاهتمام بصحة الطفل وتعزيز جهازه المناعي خاصة في فصل الشتاء خلال فترة الدراسة، تلاها فقرة إنشاد ديني.

بينما نفذت مكتبة السبع آبار ورشة رسم حر بعنوان "ارسم ولوّن" تلاها فقرة اكتشاف مواهب في إلقاء الشعر، والرسم، وتلاوة القرآن الكريم، إشراف محمد عبد العزيز.

الهيئة العامة لقصور الثقافة

الهيئة العامة لقصور الثقافة هى إحدى المؤسسات الثقافية المصرية ذات الدور البارز في تقديم الخدمات الثقافية والفنية وقد وجدت في أوائل القرن العشرين قبل وجود وزارة الثقافة، فقد بدأ دورها كفكرة تمثلت في إيجاد مدارس للشعب لتعليم الكبار، وقد مرت بعدة مراحل منها:

- في 1945 صدر قرار عبد الرازق السنهوري باشا وزير المعارف العمومية رقم 6545 بإنشاء الجامعة الشعبية بمدينة القاهرة من أهدافها نشر الثقافة بين طبقات الشعب والمشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والأدب والموسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية والحرف التلقائية ونشاط الطفل وخدمات المكتبات في المحافظات.