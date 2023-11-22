ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسل 100 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة أسيوط) لقيامهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات – الأراضى الزراعية – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.