"في البدء كان الكلمة".. القداس الإلهي بكلية العلوم الدينية بالسكاكيني

في إطار اهتمام كلية العلوم الدينية، بالسكاكيني، بالتكوين الإنساني، والروحي للطلاب، ترأس الأب عماد كميل، مدير الدروس بالكلية، أمس الثلاثاء، صلاة القداس الإلهي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024، كما هو معتاد.

جاء ذلك بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، وطلبة وطالبات الكلية، حيث ألقى الأب عماد عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "في البدء كان الكلمة".

في سياق متصل، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، التقى مساء أمس، مجلس إدارة عائلة الفلك "الأرش" بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

حضر اللقاء الأب بولس نصيف، والأب يوسف غالي، وأعضاء مجلس الأمناء، حيث استمع صاحب النيافة إلى جميع التحديات، والمقترحات من الحاضرين.

وفي كلمته، أكد الأنبا باسيليوس أهمية الارتقاء بخدمة الأرش، داخل الإيبارشية، لإيصال رسالة المحبة إلى جميع ذوي الهمم، مشددًا على ضرورة خلق روح الشراكة لعائلة الفلك.

تضمن اللقاء أيضًا التوصيات الرعوية من قبل الأب المطران، واضعًا آليات العمل، خلال الفترة المقبلة، كما تمنى نيافته للجميع خدمة مثمرة.