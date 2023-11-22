تفتيش ميداني لرصد المخالفات ومراجعة عدادات المياه بمرسى مطروح

أكد الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أنه تم عقد لجنة للتفتيش الميداني لرصد المخالفات الفعلية ومراجعة الملفات الخاصة بعدادات المياه الفرعية والرئيسية بمرسى مطروح.

وأشار إلى أن اللجنة مكونة من عدد 18 عضوًا بإشراف من إدارة التفتيش والمراجعة الداخلية وبالتنسيق مع القطاع التجاري متمثلة في الإدارة العامة للشئون التجارية فرع مطروح والادارة العامة للمياه والادارة العامة للصرف والادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام بمطروح، موضحا ان مهام اللجنة تتضمن فحص ملفات العملاء مكتبيا وميدانيا وتحصيل مستحقات الشركة المختلفة الخاصة ب (المديوينات – فروق المقايسات – صرف صناعى – وصلات خلسه – غرامات ).

رفع 30 معاينة لأبراج مختلفة الارتفاعات

وأضاف رئيس شركة المياه، أن لجنة التفتيش التى بدأت عملها بمنطقة تقسيم الانجليز بوسط مدينة مرسى مطروح واستمرت لمدة شهر كامل اسفر عنها رفع عدد 30 معاينة لأبراج مختلفة الارتفاعات لوجود مستحقات فروق مقايسات بعد التعليه ورفع عدد 14 عداد رئيسى لابراج سكنية متقاعصة عن سداد المديونيات المستحقة عليهم للاستهلاك وتحصيل مديونيات من عملاء عدادت فرعية ورئيسية اخرى ورفع عدد 78 عداد فرعى لم تسدد المديونية وقطع المياه عن عدد 34 وصلة بدون عداد ورفع عدد 7 مواتير تم تركيبها على وصلات بدون عدادات من المواطنين.

ولفت، إلى تحصيل مبالغ مالية مختلفة نظير المخالفات وفروق المقايسات والمديوينات السابقة وتحرير عدد 11 محضر مخالفة لوصلات خلسة لانشطة تجارية مختلفة مثل (مغسلات سيارات – صالونات حلاقة – مطاعم) بمنطقة مربع الانجليز بوسط مرسى مطروح، مشددًا على استمرار عمل اللجنة في باقي المناطق السكنية بمدينة مرسى مطروح واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اتجاه المخالفين.

وأهابت شركة مياه الشرب الصحى بمطروح المشتركين بسرعة تقنين الاوضاع والاستجابة بدفع مستحقات الدولة تفاديا للمخالفة والتعرض الى الجزاءات القانونية الخاصة بالمخالفين.