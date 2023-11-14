"مياه مطروح" تستعد للحصول على شهادة أيزو خدمة العملاء

أكد الدكتور مهندس ابراهيم خالد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات للاستشارات الإدارية على تأهيل مراكز خدمة العملاء بشركة مياه مطروح بهدف الحصول على شهادة الأيزو ISO – 10002 فى إدارة خدمة العملاء والشكاوى.

_ شهادة الايزو

وأشار إلى أنه سيبدأ العمل فى إجراءات الحصول على الشهادة بداية من مركز خدمة العملاء بمرسى مطروح ثم مراكز خدمة العملاء فى مدن الحمام والضبعة والعلمين حتى تحصل جميع فروع مراكز خدمة العملاء على شهادة الأيزو ISO – 10002، بالإضافة إلى منظومة الخط الساخن والتي تستقبل كافة الشكاوى الخاصة بالعملاء في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وتعمل على حلها.

_ توفير نظام للتعامل مع كافة شكاوى العملاء

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح أن الحرص على حصول مراكز خدمة العملاء على شهادة الايزو ISO-10002 العالمية بهدف توفير نظام للتعامل مع كافة شكاوى العملاء وحلها لتحقيق رضا العميل وجودة الاستجابة للشكاوى وسرعة حلها وفقا لمواصفات عالمية.

_ الارتقاء بمستوى وكفاءة الخدمات

وأضاف أن شركة مياه مطروح تسعى دائما إلى التطوير والتقدم من خلال الارتقاء بمستوى وكفاءة الخدمات التى تقدمها للعملاء وتحقيق التواصل الفعال معهم وحل جميع المشكلات التى تستقبلها الشركة عبر قنوات ومنصات التواصل الرسمية.