الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الحوثيون: عملياتنا مستمرة ضد السفن الإسرائيلية حتى وقف العدوان على غزة

القوات البحرية للحوثيين
القوات البحرية للحوثيين

أكدت القوات البحرية للحوثيين، أن عملياتها تستهدف السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو تديرها شركات إسرائيلية أو يملكها إسرائيليون، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة القاهرة الإخبارية.

القوات البحرية للحوثيين

وبحسب عاجل القاهرة الإخبارية، فإن القوات البحرية للحوثيين مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد السفن والمصالح الإسرائيلية حتى يتوقف العدوان على غزة.

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