جامعة الفيوم تنظم ندوة تحت عنوان "صوتك مستقبلك.. انزل شارك" بكلية التربية للطفولة المبكرة

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة ندوة بعنوان "صوتك مستقبلك؛ انزل شارك"، تحت رعاية ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضور صفاء أحمد محمد عميد الكلية، محمد بخيت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، واستضافت خلالها محمد هاشم مدير مركز النيل للاعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٢ بالكلية.

وأشارت صفاء أحمد، إلى أن تنظيم الندوة يأتي انطلاقًا من دور الجامعة في رفع الوعي التثقيفي للطالبات وتعريفهم بدورهم المجتمعي والسياسي لخلق جيل أكثر وعيًا وعلمًا بواجبه الوطني، ومشاركًا في التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكد محمد بخيت، أن حب الوطن ودعمه واجب على كل مواطن في كافة مناحي الحياة سياسيًا وثقافيًا ليكون فردًا فاعلًا في خطوات التغيير للأفضل لرفعة الوطن بين الأمم.

وأوضح أن تنظيم هذه الندوات يحمل العديد من الرسائل للشباب حرصًا من الدولة على تعزيز دور الشباب في المشاركة بالانتخابات الرئاسية القادمة والتصويت بحرية، والاختيار من بين ٤ مرشحين تم قبول ترشحهم وفق معايير محددة ينص عليها الدستور وتشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أن نسبة الشباب تتخطي ٦٠٪؜ من المجتمع المصري، وهم الفئة الأكثر تأثيرًا فى المجتمع وعليهم يقع العبء الأكبر فى صناعة القرار والمستقبل.

وأكد ضرورة عدم الانسياق وراء أحد فى تكوين رأى أو فكر عن قضية معينة دون البحث عن المعلومة والخبر الصحيح من مصادره الرسمية نظرًا لانتشار العديد من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي لبناء وطن قوي خاصة خلال هذه الفترة التي تشمل العديد من الصراعات الاقليمية، لذا علينا العمل على إعطاء صورة جيدة للعالم عن مصر وشعبها.

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