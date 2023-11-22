الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

ختام مهرجان الفيوم
ختام مهرجان الفيوم السينمائي الدولي

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، ختام مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة والذي يقام خلال النصف الثاني من ٢٠٢٤، الذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت إشراف عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة مسار للثقافة والفنون.

 

جاء ذلك بحضور المخرج هاني لاشين الرئيس الشرفي لمهرجان الفيوم، وسيد عبد الخالق مدير عام مهرجان الفيوم، والفنان أحمد مجدي، والناقدة الفنية ناهد صلاح، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 22/11/2023 بقاعة المؤتمرات الكبرى.

 

أكد ياسر مجدي حتاته، أن الجامعة تحتضن كافة الأنشطة الطلابية، وتعمل على  صقل مهارات الطلاب وتطويرها وتوفر المناخ المناسب للإبداع، كما أشاد بفكرة تنظيم الملتقى الذي يأتي إعداد لمهرجان الفيوم القادم.

 

من جانبه أشار عاصم العيسوي إلى الجهود المبذولة للتحضير لهذا الملتقى الذي يسلط الضوء على حضارة الفيوم ودورها الفني عبر العصور.

 

وأوضح أن الفن يسهم في تنمية الأفكار وبناء العقول، مشيدًا بحرص الطلاب على حضور فعاليات الملتقى على مدار الثلاثة الأيام الماضية.

 

وتحدث هاني لاشين حول الأهمية التاريخية لمحافظة الفيوم وضرورة استغلالها في تصوير الأعمال الفنية حيث تم تصوير العديد من الأعمال الفنية فيها كمسلسل باقي من الزمن ساعة للروائي نجيب محفوظ، وضم العديد من النجوم منها فريد شوقي ومديحة يسري، ومريم فخر الدين، ونجلاء فتحي، وغيرهم، وأكد ضرورة توثيق تراث الفيوم من خلال الأفلام الروائية والتسجيلية.

 

وتحدث الفنان أحمد مجدي حول دور الشباب في إثراء الحالة الفنية المعاصرة بما يمتلكونه من أفكار جديدة، تتناول القضايا الراهنة التي يعيشها المواطن، كما أشار إلى استعداده للتواصل مع طلاب الجامعة خلال الفترة المقبلة من خلال ورش عمل فنية متنوعة.

 

من جانبه أوضح المخرج سيد عبد الخالق، أن مؤسسة مسار هي مؤسسة مجتمع مدني معنية بتنمية الثقافة والفنون، وتعاونت بشكل كبير مع الجامعة لتنظيم هذا الملتقى، الذي يهتم في المقام الأول بالأعمال الفنية ذات الأبعاد الأيكولوجية والبيئية.

ختام مهرجان الفيوم السينمائي الدولي
ختام مهرجان الفيوم السينمائي الدولي
ختام مهرجان الفيوم السينمائي الدولي
ختام مهرجان الفيوم السينمائي الدولي
ختام مهرجان الفيوم السينمائي الدولي
ختام مهرجان الفيوم السينمائي الدولي
ختام مهرجان الفيوم السينمائي الدولي
ختام مهرجان الفيوم السينمائي الدولي
ختام مهرجان الفيوم السينمائي الدولي
ختام مهرجان الفيوم السينمائي الدولي
ختام مهرجان الفيوم السينمائي الدولي
ختام مهرجان الفيوم السينمائي الدولي
ختام مهرجان الفيوم السينمائي الدولي
ختام مهرجان الفيوم السينمائي الدولي
ختام مهرجان الفيوم السينمائي الدولي
ختام مهرجان الفيوم السينمائي الدولي
ختام مهرجان الفيوم السينمائي الدولي
ختام مهرجان الفيوم السينمائي الدولي
ختام مهرجان الفيوم السينمائي الدولي
ختام مهرجان الفيوم السينمائي الدولي
ختام مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة محافظ الفيوم الفنان أحمد مجدي مهرجان الفيوم جامعة الفيوم

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