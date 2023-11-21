الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الفيوم يتفقد مشروعات الصرف الصحي بقريتى أبو ديهوم والحجر بإطسا

محافظ الفيوم يتفقد
محافظ الفيوم يتفقد مشروعات الصرف الصحي بقرية أبو ديهوم

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مشروعات الصرف الصحي بقريتي أبو ديهوم والحجر، التابعتين لمركز اطسا، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال المشروعات لتدخل الخدمة بكامل طاقتها.

جاء ذلك بحضور، المهندس روبي محمود السيد  رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والمهندس نشأت محمد مرسي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، المسند إليها تنفيذ أعمال محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أبو ديهوم والقرى المستهدفة بها، والمهندس ماهر سيد ممثل دار الهندسة لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرى مركزي اطسا ويوسف الصديق، والمهندس محمود جمال مدير مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقرى مركز اطسا، وإسلام عبد التواب منسق وحدة "حياة كريمة" بالفيوم، ومحمد لطفي الماوي نائب رئيس مركز ومدينة اطسا لشئون المدينة، ومحمد أبو القاسم نائب رئيس المدينة لشئون القرى.

تفاصيل الجولة التفقدية

شملت الجولة التفقدية لمحافظ الفيوم، لمشروعات الصرف الصحى بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أبو ديهوم، بطاقة 30 ألف م3 / يوم، والمقامة على مساحة 15 فدانا، وبلغت نسبة تنفيذها 40%، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 800 مليون جنيه.

مشروع توسعات محطة أبو ديهوم للصرف الصحي يخدم 12 قرية

واستمع المحافظ، لشرح تفصيلي من  رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن مكونات المشروع والقرى المستهدفة، مشيرا إلى أن مشروع توسعات محطة أبو ديهوم للصرف الصحي، يخدم 12 قرية تشمل، منشأة حلفا، والغابة، ومنشأة سيف النصر، وبحر أبوالمير، والونايسة، ومنشاة ظافر، وخلف، ومنشأة صبري، والحسينية، وإهريت، وعتامنة المزارعة، ومطول، ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، بطاقة 20 ألف متر مكعب/ يوم، تصل إلى 30 ألف متر مكعب/ يوم، وتشمل الأعمال إنشاء المحطة، وشبكات الانحدار، وخطوط الطرد، بالقري المستهدفة.

 

كما شملت الجولة الميدانية لمحافظ الفيوم، تفقد مشروع  محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية الحجر "فرحات"، وبلغت نسبة تنفيذها 75٪، ومقامه على مساحة 10 أفدنة، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 400 مليون جنيه.

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن مشروع معالجة الصرف الصحي بالحجر، يخدم قري عنك، والحجر، ومنشأة الأمير، والمشروع عبارة عن محطة معالجة بطاقة 10 - 15 ألف م٣/ يوم، بجانب خط السيب النهائي، ومحطات الرفع، وشبكات الانحدار، وخطوط الطرد، لقري منشأة الأمير، والحجر، وعنك، وغيرها من القرى المستهدفة.

 الانتهاء من الأعمال الإنشائية للعديد من مشروعات "حياة كريمة" بمركزي إطسا ويوسف الصديق

وخلال الجولة، أوضح محافظ الفيوم، أن العديد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرى مركزي اطسا ويوسف الصديق، قد تم الانتهاء من أعمالها الانشائية، وتم تسليمها وفرشها ودخلت الخدمة بكامل طاقتها، كما تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية لعدد آخر من المشروعات، وجاري تسليمها لتدخل الخدمة،  وبلغت المشاريع الأخرى  نسب تنفيذ عالية، مؤكدًا  على الالتزام بالجداول الزمنية حتى تدخل تلك المشروعات حيز الخدمة في مواعيدها المقررة، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن في محل إقامته، فضلًا عن رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات المرافق، كما أنها تقتحم مشكلات مزمنة نعانيها منذ  سنوات طويلة.

محافظ الفيوم يتفقد مشروعات الصرف الصحي بقرية أبو ديهوم
محافظ الفيوم يتفقد مشروعات الصرف الصحي بقرية أبو ديهوم
محافظ الفيوم يتفقد مشروعات الصرف الصحي بقرية أبو ديهوم
محافظ الفيوم يتفقد مشروعات الصرف الصحي بقرية أبو ديهوم
محافظ الفيوم يتفقد مشروعات الصرف الصحي بقرية أبو ديهوم
محافظ الفيوم يتفقد مشروعات الصرف الصحي بقرية أبو ديهوم
محافظ الفيوم يتفقد مشروعات الصرف الصحي بقرية أبو ديهوم
محافظ الفيوم يتفقد مشروعات الصرف الصحي بقرية أبو ديهوم
المبادرة الرئاسية حياة كريمة محافظ الفيوم مشروعات الصرف الصحي قريتى أبو ديهوم والحجر باطسا الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم

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