الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس حارس عقار وعاطل لسرقتهما شقة سكنية في حدائق القبة

حبس حارس عقار
حبس حارس عقار

قررت نيابة حدائق القبة حبس حارس عقار وعاطل  لتورطهما في سرقة عملات أجنبية من شقق سكنية بمنطقة الحدائق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتبيَّن سرقة بعض العملات "الأجنبية، المحلية"، 31 طابع تأشيرة، 2 ساعة يد، هاتف محمول من داخل إحدى الشقق السكنية.

وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتم بإرشاد أحدهما ضبط كل المسروقات المستولى عليها.

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وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا من أحد الأشخاص لقسم شرطة حدائق القبة يفيد بسرقة عملات أجنبية من داخل شقته بدائرة القسم وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

حدائق القبة حارس شقق سكنية هاتف محمول المفتاح المصطنع

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