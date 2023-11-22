الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج: البدء في إنشاء المدفن الصحي للقمامة والمخلفات الصلبة بالمراغة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن البدء في إنشاء المدفن الصحي للقمامة والمخلفات الصلبة بمركز المراغة على مساحة 20 فدانًا، بتكلفة تصل إلى 62 مليون جنيه، وذلك ضمن البرنامج الوطني للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالتعاون بين وزارات "التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع"، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

يأتي ذلك في  إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ ومتابعة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، للنهوض بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية؛ لإحداث تحسن مستمر في مستوى تلك الخدمة التي تمس حياة المواطنين، بما يسهم في الحفاظ على الشكل الحضاري للشوارع الرئيسية والفرعية، والمدن والمراكز والأحياء والقرى، بما يحقق رضا المواطنين.

من جانبه، أوضح شريف السيد، رئيس مركز ومدينة المراغة، أنه تم تسليم الموقع إلى الشركة المنفذة "الهيئة العربية للتصنيع"، وجارٍ متابعة أعمال البدء في إنشاء المدفن الصحي بقرية "الغريزات"، مشيرًا إلى تنفيذ توجيهات  المحافظ بشأن المتابعة المستمرة للمشروع، وتذليل كافة المعوقات؛ للانتهاء من المشروع في المواعيد والجداول الزمنية المحددة.

عبد الفتاح السيسي مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المحلية للنهوض بالمنظومة المتكاملة تحسن مستمر الشكل الحضاري للشوارع الرئيسية

مواد متعلقة

فتح باب المشاركة في المؤتمر العلمي لشباب الباحثين بجامعة سوهاج

مؤتمر الابتكار وريادة الأعمال بجامعة سوهاج يوصي بدعم المبتكرين من ذوي الهمم

وكيل "صحة سوهاج" يتفقد سير العمل بمستشفى الرمد

وكيل "صحة سوهاج" يتفقد بنك الدم الإقليمي

للتوعية بخطورة تعاطي المخدرات.. "تمريض سوهاج" تنظم ندوة عن مخاطر الإدمان

لجنة تحكيم مهرجان «الكورس فت» بجامعة سوهاج تعلن نتائج منافسات الفرقتين الرابعة والثالثة

خدمات طبية مجانية لـ900 مواطن فى قافلة نجع كوم بدر بطهطا

ضمن "حياة كريمة".. جامعة سوهاج تنظم ندوه توعوية لتعزيز المشاركة فى العمل لشباب الجامعات

الأكثر قراءة

حماس تكشف التفاصيل النهائية لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل

الرئيس السيسى والملك عبدالله يؤكدان ضرورة استغلال الهدنة الحالية لإغاثة أهالى غزة

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على شخصية مي كساب في «العتاولة»

وزير الاتصالات: إنشاء نظام "IMRS" لتقديم خدمات رقمية متميزة فى مصر وإفريقيا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين قد يبدأ من يوم الخميس

تداول السكر في البورصة المصرية للسلع غدا الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات