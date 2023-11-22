5 مصابين فى انقلاب "ميكروباص" بمنشأة القناطر

أصيب 5 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق في منشأة القناطر.



تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" أعلى الطريق فى منشأة القناطر، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد السائق، ما أدى إلى انقلابها، وإصابة 5 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.



واتخذت الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.