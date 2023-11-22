الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

5 مصابين فى انقلاب "ميكروباص" بمنشأة القناطر

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 5 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق في منشأة القناطر.


تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" أعلى الطريق فى منشأة القناطر، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد السائق، ما أدى إلى انقلابها، وإصابة 5 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.
 

واتخذت الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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