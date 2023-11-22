أستاذ علوم سياسة: الرئيس السيسى عبّر عن القضية الفلسطينية فى كل المحافل الدولية

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن الدور المصري بارز منذ اللحظة الأولى للعملية العسكرية التي بدأت في 7 أكتوبر والتي استمرت 47 يومًا حتى الآن، حيث بادرت مصر بإدخال المساعدات والمطالبة بضرورة وقف إطلاق النار.

وأضاف جهاد الحرازين، خلال حوار له مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر عن ذلك خلال محافل دولية وكل المناسبات وطالب بهدنة إنسانية ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وكان لديه رؤية حكمية.

وأكد: "في كل عدوان يحدث على الشعب الفلسطيني، كانت مصر تتدخل وتكون حاضرة في المشهد منذ اللحظة الأولى".

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن مصر ذات أياد بيضاء على القضية الفلسطينية، لافتة إلى أن مصر لم تغلق معبر رفح نهائيًا، ولكن الإجراءات الإسرائيلية هي التي كانت تعوق دخول المساعدات وخروج المصابين من قطاع غزة.