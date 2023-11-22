الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير علاقات دولية: الهدنة الإنسانية بقطاع غزة نتيجة أدوار معقدة للدبلوماسية المصرية (فيديو)

غزة
غزة

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن الهدنة الإنسانية بقطاع غزة جاءت نتيجة أدوار معقدة للدبلوماسية المصرية، وهي بمثابة أدوار متعددة لإنقاذ أهالي غزة نتيجة خبرات متراكمة للدولة المصرية، ولأنها تعلم أبعاد هذه القضية وتعرفها، وهي أولى خطوات مصر لحل القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هناك جهودا مستمرة تبذلها الدولة للوصول لحلول نهائية ومستدامة.

وأضاف البرديسي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدور المصري الذي تقوم به مصر له أكثر من بعد على كافة المستويات، ونجد أن الهدنة الإنسانية التي نادت بها مصر منذ قمة القاهرة للسلام، تدرك حجم المسئولية الملقاة عليها وتريد تثبيت هذه الهدن، ولا تكف عن استمرارية بذل الجهد الدبلوماسي.

 

الهدنة الإنسانية هي أولى خطوات مصر لحل القضية الفلسطينية 

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن مصر تعمل على احتواء المماطلات الإسرائيلية، معلقًا: مصر تتطالب المجتمع الدولي، بأن يتفق أفعاله مع أقواله، والمجتمع الدولي مطالب بتنفيذ قراراته الدولية، والرئيس السيسي أكد أن أصل النزاع هو الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

الهدنة الإنسانية لدبلوماسية المصرية أهالي غزة قمة القاهرة للسلام المماطلات الإسرائيلية

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