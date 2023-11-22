افتتاح معرض "بقاء" للفنانة هبة حلمي بمتحف الفن الحديث (صور)

افتتحت الفنانة هبة حلمي، معرضها بعنوان "بقاء" في رحاب قاعة الباب سليم بمتحف الفن المصري الحديث، بدار الأوبرا المصرية.

ووفقا لقطاع الفنون التشكيلية، حرصت الفنانة على تركيز الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني والحرب على غزة وتسجيل أسماء الشهداء تخليداً لذكراهم.

معرض بقاء

ويستمر المعرض حتى 2 ديسمبر 2023، و"بقاء" هو اسم المعرض.. ويشير إلى بقاء الحياة، بقاء القضية العادلة، بقاء المقاومة، بقاء الشعب العني، بقاء غزة حرة، وبقاء الشهداء أحياء، لذا دونت أسماء الأطفال الشهداء وأعمارهم وأكمل بأسماء جديدة تسقط، ودعوة لتدوين أسماء أبطال هذه الملحمة وحفظها في مكان آمن من النسيان، هم بصلة إنسانيتنا للحياة.

ويشار إلى أن مواعيد زيارة المعرض، يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساء عدا يوم الجمعة.

وقدمت هبة حلمي عدة معارض فنية، منها معرض شخصي بعنوان "وجوه" عام 2002، ومعرض "اسمي أزرق" في الزمالك، حيث كان يضم 70 عملًا معظمها من الخزف، بجانب بعض اللوحات التصويرية المرتبطة بتجربة الخزف التي بدأتها الفنانة من سنوات في قرية تونس بالفيوم.

ومعرض "تعويذة"، وفيه هبة حلمي 50 قطعة في مجموعات من الخزف والمعلقات بخامات متنوعة يجمع بينها الحرف والخط، لكنه ليس الخط العربي الذي نعرفه، بل أبجدية تخصها وحدها، بالإضافة إلى مشاركتها بعدد من المعرض الجماعية.

عن الفنانة هبة حلمي

هي فنانة تشكيلية، ومصممة جرافيك وكاتبة، تخرجت من قسم التصوير الزيتي بالفنون الجميلة، جامعة حلوان 1994، ماجستير تاريخ فن 2001، مدرس مساعد في قسم تاريخ الفن بالفنون الجميلة من 2002 حتى 2006، عملت كمصممة جرافيك في ستوديو ناجي شاكر، من 1992 حتى 2000.

كما أنها تعمل في مجال الطباعة والنشر كمصممة للكتب وإخراجها، وتعمل كخزافة ما بين قرية تونس بالفيوم والفسطاط بالقاهرة، ولها ورشة ومعرض بالفسطاط بالقرب من قاعة درب 1718 بمصر القديمة.

كما شاركت الفنانة التشكيلية، هبة حلمي، في معارض فنية في القاهرة ولندن، واقترنت تجربتها الفنية في مجال تصميم الكتب التي بدأت وبزغ نجمها في التسعينات، وفي الأدب فهي مؤلفة كتاب "جوايا شهيد.. فن شارع الثورة المصرية"، ورواية "بنت في حقيبة“.