رئيس جامعة بنها يستقبل الطلاب الوافدين الفلسطينيين

قال الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، إن فلسطين فى قلب القيادة المصرية ولا تألوا جهدا فى دعم أبنائنا الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، مؤكدا حرص الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على دعم الطلاب الوافدين من دولة فلسطين الشقيقة خاصة، مؤكدا حرص الوزارة على تذليل كافة الصعوبات والمشكلات التي تواجه الطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية.

جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من الطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعة بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد يوسف، مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى انتهاج سياسة الباب المفتوح لجميع الطلبة، موضحا أن غايتنا هي جودة مخرجات الجامعة التعليمية والبحثية والخدمات المقدمة للمجتمع، والعمل علي استحداث برامج دراسية جديدة تهدف إلى اكساب الطلاب المهارات التي تساعدهم فى المنافسة فى سوق العمل سواء المحلى او الدولى.

جامعة بنها تؤكد دعمها للطلاب الفلسطينيين الدارسين

ومن جهته، قال الدكتور تامر سمير، إن الجامعة تقدم كافة الدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعة سواء دعم أكاديمي أو لوجستي، مؤكدا تأجيل تحصيل الرسوم الدراسية للطلاب الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على تطوير منظومة الطلاب الوافدين والاهتمام بالخدمات المقدمة لهم وتذليل كافة العقبات والسعي إلى دراسة وحل مشاكل الطلاب الوافدين عموما وبالأخص الطلاب الفلسطينيين وتقديم مختلف الرعاية لهم.

كما أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية بالمستشفى الجامعى للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى داخل الأقسام العلاجية المختلفة.

وتفقد رئيس جامعة بنها يرافقه الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمد شاكر، مدير المستشفيات قسمي الاستقبال والطوارئ، واطمأن على انتظام سير العمل وتواجد الأطباء خلال الفترة المسائية بأقسام الاستقبال والطوارئ لتقديم الخدمات للمترددين على المستشفى الجامعى.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص الجامعة على دعم المستشفيات الجامعية باعتبارها جزءًا من دورها المجتمعي حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالينا من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.