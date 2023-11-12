الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بنها: نتبني نموذج الجامعة المنتجة لخدمة المجتمع

جولة رئيس جامعة بنها
جولة رئيس جامعة بنها داخل كلية الزراعة بمشتهر

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها جولة تفقدية موسعة داخل كلية الزراعة بمشتهر لمتابعة أعمال الصيانة التى تجرى داخل قسم وقاية النبات بالكلية واطلع علي معدلات التنفيذ،مؤكدا علي أهمية الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للقسم طبقا للمواصفات المعتمدة.

كما تفقد رئيس الجامعة الكافتيريات الموجودة بالكلية مشددا علي أهمية على توافر شهادات صحية لكل العاملين  والاهتمام أيضا بالاعتناء بالنظافة في الملبس والأدوات المستخدمة مع ارتداء قفازات، حفاظا على الحالة الصحية للطلاب والعاملين.

وشملت الجولة تفقد مجمع المعامل البحثية مؤكدا علي المتابعة الدورية والصيانة للمعامل واستثمارها والاستفادة منها لخدمة العملية التعليمية والبحثية.

وتفقد رئيس الجامعة مشروع الصوب الزراعية التي تدار بطرق تكنولوجية متطورة لتوفير المناخ المناسب لإنتاج خضار عضوي في غير موعده، موجهًا بالعمل على مضاعفة إنتاجها وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين كما شهد حصاد أسماك البلطي من المزارع المغلقة، مشيرا إلى أن الجامعة تتبنى نموذج الجامعة المنتجة وذلك فى إطار الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به من خلال توفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وحل مشاكل الصناعة والزراعة.

كما تابع زيارة فريق مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة لمتابعة اعتماد عدد من البرامج الأكاديمية بالكلية والمدينة الجامعية بمشتهر للاطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدم للطالبات وذلك بحضور الدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية والدكتور راشد زغلول المشرف على المدينة الجامعية بمشتهر، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن.

والتقى رئيس الجامعة بعدد من الطالبات داخل المدينة وأجرى حوار معهن عن طبيعة الإقامة بها واطمأن منهن على مستوى الخدمة التي تقدم لهن.

كما تفقد رئيس الجامعة مراحل إعداد تجهيز الوجبات بالمطبخ للتأكد من مستوى جودتها ومطابقتها للمعايير والمواصفات وكذلك تفقد مخازن الأغذية  مشددا علي توافر جميع الاحتياجات اللازمة للطالبات بالإضافة إلي توفير المستلزمات الطبية والإسعافات الأولية للتعامل مع أى حالات طارئة.

جامعة بنها كلية الزراعة ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة وقاية النباتات

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