الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بنها: نسعى لتحسين جودة الأداء الإدارى بالكليات

رئيس جامعة بنها:
رئيس جامعة بنها: نسعى لتحسين جودة الأداء الإداري بالكليات

عقد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اجتماعًا مع مديري عموم الكليات، لوضع السياسة الخاصة بإدارة الجامعة للارتقاء بالمستوى المهني والإداري؛ من أجل تحسين سمعة الجامعة المؤسسية.

جاء ذلك بحضور شيرين شوقي، أمين عام الجامعة، ورفعت نان، أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وأيمن بيومى، أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ورانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومديرى عموم الكليات.

وأكد رئيس الجامعة، خلال الاجتماع علي أهمية توفير الدعم اللوجستي من القيادات الإدارية للطلاب ولجميع منسوبي الجامعة ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، وتوافر كل اشتراطات السلامة والصحة المهنية، كما أكد على أهمية المتابعة المستمرة داخل الإدارات المختلفة، والعمل على حل المشكلات إذا وجدت.

وأشار الجيزاوي إلى حرص الجامعة على إزالة أي معوقات لرفع كفاءة الجهاز الإداري من خلال تحسين الأداء وتنمية مهارات العاملين.

حاضنة أعمال جامعة بنها تعمل على دعم الأفكار الرياضية والمشروعات الناشئة

كما نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة بنها بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بجامعة عين شمس ندوة تعريفية عن حاضنة الأعمال المعنية بدعم الرياضة ونظم الإدارة الرياضية، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور أسامة صلاح، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر عرفة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد نبهان القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتناولت الندوة نبذة عن حاضنة الأعمال الرياضية، والتي تعمل على دعم الأفكار الرياضية والمشروعات  الناشئة في مجال الرياضية والإدارة الرياضية، والتي تتم بالمشاركة مع مركز الابتكار بجامعة عين شمس.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة، قامت بإطلاق برنامج حاضنة الأعمال في مجال الرياضة لدعم المبتكرين ورواد الأعمال، بتنفيذ مركز الابتكار وريادة الأعمال بـجامعة عين شمس فى محافظة القاهرة.

جامعة بنها ناصر الجيزاوى القيادات الإدارية كليات الجامعة الدعم اللوجيستي

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