أبوالغيط: الموقف العربى ما زال صلبًا فى رفض التهجير الفلسطينى

أعرب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، عن تطلعه إلى أن يفضي الاتفاق الذي سهلته الوساطة القطرية المصرية الناجحة في قطاع غزة إلى وقف كامل لإطلاق النار.

وقال أبوالغيط، في تصريحات عبر حسابه على موقع إكس، إنه لا بد من توقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على سكان قطاع غزة فورًا.

وتابع: "نعمل لإقناع القوي الدولية لأجل منع إسرائيل من الاستمرار في إجرامها، ونستمر في ضغوطنا من أجل إدخال المزيد من مواد الإغاثة إلى داخل القطاع".

وشدد أبوالغيط على الموقف العربي الصلب في رفض التهجير الفلسطيني بكل أشكاله.

الجامعة العربية: أبوالغيط يرحب بنجاح الوساطة المصرية القطرية

وكان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رحب في وقت سابق اليوم بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى اتفاق حول تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، وتبادل لعدد من المحتجزين والرهائن والأسرى لدى الطرفين.

وأعرب أبوالغيط، وفق بيان للجامعة العربية، عن تطلعه لأن تفضي الهدنة المعلنة عن وقف شامل لإطلاق النار في القطاع، وإنهاء للعدوان الإسرائيلي الوحشي على سكانه المدنيين، مؤكدًا ضرورة العمل للبناء على هذه الهدنة التي تمثل فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية.

وجدد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، تأكيد أبوالغيط على أن الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية على أساس رؤية الدولتين يبقى المخرج الوحيد لدوامات العنف المتكررة في الشرق الأوسط، وأن العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة لا يمثل طريقًا لتحقيق الأمن بل يزيد من احتمالات العنف في المستقبل.

وأشادت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، هيرو مصطفى جارج، في وقت سابق الأربعاء، بدور مصر في دعم صفقة المحتجزين وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإخراج الأجانب من القطاع طوال الأيام الماضية.

وقالت السفيرة الأمريكية، في بيان لها، إن الولايات المتحدة دخلت في شراكة مع مصر وقطر لتسهيل إطلاق سراح المحتجزين في غزة وتنفيذ وقف ممتد للقتال، مما يتيح للمساعدات الإنسانية الإضافية الوصول إلى الشعب الفلسطيني.