التحقيق فى مقتل سيدة داخل مول بأكتوبر لرفضها الزواج من زميلها

تباشر جهات التحقيق المختصة بأكتوبر في واقعة مقتل عاملة على يد زميلها داخل أحد المولات الشهيرة بأكتوبر لرفضها الزواج منه.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بسنتر شهير بالحي الرابع بدائرة قسم ثان أكتوبر، بالانتقال والفحص، تم التقابل مع "فاطمة. ع"، 34 سنة- ربة منزل "شاهد الواقعة"، والتي أقرت أنها أثناء تواجدها بمحل عملها صحبت المجني عليها "سمية.. -35 سنة- عاملة نظافة بذات السنتر"، وفوجئت بالمتهم "رمضان. ف" عامل بمحل للمنظفات بذات السنتر، يحمل سلاح أبيضّ "سكين" وقام بطعن المجني عليها 3 طعنات من الخلف، وذلك لطلبه الزوج منها عدة مرات، وقوبل بالرفض منها.

واستمع فريق البحث إلى أقوال شقيق الضحية وشاهدة الواقعة وأفراد الأمن وزملاء الضحية وزملاء المتهم حول الواقعة، وملابساتها وظروفها، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق، وكلفت فريق المباحث بالفحص والتحري وسرعة ضبط المتهم والأداة المستخدمة.