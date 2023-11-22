الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الأورمان" تنظم ورش عمل لرفع كفاءة العاملين بمنظومة الأسر البديلة

تنظم ورش عمل
تنظم ورش عمل

نظمت جمعية الأورمان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ورش عمل لرفع كفاءة العاملين بمنظومة الأسر البديلة لموظفى مديريات القاهرة الكبرى والإدارات الاجتماعية التابعة لها. 

حضر الورش كل من المستشار محمد عمر القماري، المستشار القانوني لوزارة التضامن ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة، ومجدي حسن، رئيس إدارة الرعاية المركزية بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو الورداني ممثلا عن دار الإفتاء، والمستشار يوسف الدفتار وكيل النائب العام وبمشاركة أكثر من 40 متدربا ومشاركا.

 وتناولت الورشة الأحكام الشرعية المتعلقة بالكفالة، وأهم التحديات التي تواجه العاملين والتحليل لمنظومة الرعاية البديلة بالمديريات علي مستوى القاهرة الكبى، كما تم التطرق للمنظومة التشريعية للأسر البديلة الكافلة، بالإضافة إلى الدليل الإرشادي وخطوات مراحل الكفالة، فضلا عن الجانب القانوني الخاص بالأوراق الثبوتية للأطفال والتحديات التي تواجه استخراجها وطرق حلها يأتى ذلك ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التى تنفذها وزارة التضامن بالتعاون مع جمعية الأورمان للارتقاء بمستوى الأداء بمنظومة الرعاية البديلة ولتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

إطلاق مثل هذه الدورات يأتي انعكاسا لاهتمام الجمعية الأول بشرائح الأيتام

 وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن إطلاق مثل هذه الدورات يأتي انعكاسا لاهتمام الجمعية الأول بشرائح الأيتام والحرص على تقديم خدمات متكاملة تربوية وتعليمية لرعايتهم وحسن تربيتهم وتعريف المجتمع بالصور الأفضل لرعاية أبناء هذه الشريحة والاستناد إلى ما قرره الشرع الحكيم وأيدته الدراسات العلمية والنفسية والاجتماعية الحديثة من أن وجود الطفل اليتيم في كنف أسرة من أب وأم يقيه من مخاطر اجتماعية ونفسية واقتصادية متعددة. 

وأضاف، أن الدورة تأتي استكمالا لسلسلة الدورات التي تنفذها جمعية الأورمان قبل سنوات بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي في القاهرة والمحافظات وبحضور كبار علماء الدين وكبار المسئولين والمعنيين بقضايا الأيتام في مصر بهدف دعم احتواء الأطفال الأيتام داخل أسر طبيعية.

جمعية الأورمان التضامن الاجتماعي ورش عمل الأسر البديلة القاهرة الكبرى دار الافتاء الدليل الإرشادي

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