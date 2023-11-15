الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

14 قافلة طبية مجانية للكشف وصرف العلاج لـ1524 شخصًا بكفر الشيخ

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية للكشف وصرف العلاج بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار جهود جمعية الأورمان المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني فى تنظيم 14 قافلة طبية تضم جميع التخصصات بمستشفى كفر الشيخ الجامعى، لإجراء الفحوصات وصرف العلاج بالمجان لـ1524 شخصا من أبناء مراكز كفر الشيخ وقلين ودسوق والحامول، ومطوبس وهى قرى "اسحاقة- الشرقي- الاخماس – دفرية - لين - العزبة البيضاء" بمركز كفر الشيخ، وقرية نشرت بقلين، وقرى "سنهور المدينة- بندر دسوق" بمركز دسوق، وقرى "الملاحة- الزعفران " بمركز الحامول، وقرى " خان الجنى- الهردة- بندر مطوبس " بمركز مطوبس، وذلك بالتعاون مع جامعة كفرالشيخ.

الكشف على 1524 مجانا في كفر الشيخ

قال محافظ كفر الشيخ، إن جمعية الأورمان قامت بتنظيم قافلة طبية، بمستشفى كفر الشيخ الجامعى، لإجراء الكشف والتحاليل الطبية، والأشعة، وصرف العلاج بالمجان لـ1524 شخصا من مراكز كفر الشيخ، قلين، الحامول، ودسوق، مطوبس، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، مشيدًا بجهود جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقى، وما يقدمه من دعم في مختلف التخصصات بمستشفى كفرالشيخ الجامعى، فضلًا عن جهود جمعية الأورمان، في دعم الأسر الأولى بالرعاية، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

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تركيب 865 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

ومؤخرا، قامت جمعية الأورمان بتنظيم 6 معارض مجانية للآثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية؛ ليستفيد منها 180 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بقرى " منية المرشد – قندبوله - كوم دميس- العالي – برنبال - معدية مهدي – الدقايبة – البرايشة- الزهراء- الروس- الهردة- خان الجني- مطوبس – القنى- حي مسجد سيدي عامر- حي مسجد سيدي عبدالوهاب- حي المحطة القديمة- حي المستشفي العام " بمركز مطوبس، وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم دعم الأسر الأكثر احتياجًا والوصول للفئات المستحقة والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بهدف التوزيع العادل ووصول الدعم لمستحقيه، مشيدًا بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى دعم جهود الدولة.

الأورمان التحالف الوطني كفر الشيخ قافلة طبية السيسي

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