الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير الاتصالات: أكثر من 100 مليار جنيه استثمارات لرفع كفاءة شبكة الإنترنت

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

قالالدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموا لمدة 5 أعوام متتالية؛ حيث بلغ معدل نمو القطاع نحو 16.3%؛ فيما بلغت نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 5 % صعودا من 3.2% فى عام 2014.

وأشار الوزير، إلى تحسن ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الحكومة للتحول الرقمى الصادر عن البنك الدولى حيث أصبحت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة بالتصنيف (أ) صعودا من (ب) فى عام 2020، و(ج) فى عام 2018، لافتًا إلى أن مصر حققت صادرات رقمية بقيمة 4.9 مليار دولار بنسبة نمو سنوية حوالى 10%.

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جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال مشاركته فى ملتقى شركاء أعمال IBM الذى عقدت فعالياته فى المتحف المصرى الكبير تحت شعار التراث التكنولوجى لاستعراض أحدث حلول وخبرات IBM للذكاء الاصطناعى التوليدى  Generative AI.

بحضور المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وأنا بولا رئيس ومدير عام شركة IBM فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وسعد توما مدير عام شركةIBM بالشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس مصطفى ظافر نائب رئيس شركة IBM لحلول البيانات والذكاء الاصطناعى والماكينة فى الشرق الأوسط وأفريقيا، ومروة عباس المدير العام لشركة IBM  مصر.

وفى كلمته تناول الدكتور عمرو طلعت ركائز ومستهدفات استراتيجية مصر الرقمية والتى يعد المواطن المصرى هو محورها الأساسى؛ مستعرضا أبرز ما تم إنجازه وخطط العمل المستقبلية؛ حيث 

100 مليار جنيه استثمارات رفع كفاءة شبكة الإنترنت 

 

ولفت إلى  ضخ استثمارات بأكثر من 100 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الإنترنت الأمر الذى نتج عنه ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت من 5.3 ميجابت/ثانية فى ديسمبر 2017 إلى 61 ميجابت/ ثانية فى أكتوبر 2023 وفقا لتقارير شركة أوكلا Ookla العالمية لتصبح مصر الأولى في إفريقيا فى ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت؛ كذلك يتم تنفيذ خطة لإحلال شبكات النحاس فى جميـع أنحـاء الجمهوريـة بكابلات الألياف الضوئية باستثمارات 150 مليار جنيه.

وأضاف أنه تم مضاعفة عدد أبراج المحمول 5 أضعاف فى 9 سنوات باستثمارات 110 مليار جنيه لترتفع من 6976 برج محمول إلى 34641 برج محمول.

 

55 مليار جنيه تكلفة مشروعات التحول الرقمي 

 

وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى منصة مصر الرقمية التى تعمل على الإسهام فى تحسين الأداء الحكومى حيث توفر حتى الآن 168 خدمة حكومية رقمية للمواطنين باستثمارات 32 مليار جنيه، كما يتم تنفيذ مشروعات باستثمارات 55 مليار جنيه لتحقيق التحول الرقمى فى كافة قطاعات الدولة.

ولفت إلى مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى يتم تنفيذها فى قرى حياة كريمة بكلفة تقديرية 55 مليار جنيه لتحقيق "حياة كريمة رقمية" والتى تشمل ربط كابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الانترنت فائق السرعة لعدد 9.3 مليون مبنى، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال إنشاء وتطوير 2700 برج محمول، فضلا عن تطوير 1700 مكتب بريد، ونشر الثقافة الرقمية لنحو 500 ألف مواطن.

 

وأوضح الدكتور  عمرو طلعت جهود الوزارة للاستثمار فى بناء القدرات الرقمية، حيث يتم إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة كمركز لمبادرات بناء الانسان، كما تم مضاعفة ميزانية التدريب وأعداد المتدربين لترتفع من 4000 متدرب بميزانية 50 مليون جنيه فى العام المالى 2018/2019 إلى 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه فى 2023/2024.

ونوه بأنه يتم التوسع فى إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف الوصول إلى مركز فى كل محافظة حيث تم إنشاء 20 مركزا حتى الآن ويستهدف الوصول إلى 26 مركزا فى 2024، لافتًا إلى الجهود المبذولة لتنمية الصادرات الرقمية من التعهيد وتصدير الخدمات 5 أضعاف لترتفع من 1.8 مليار دولار فى 2020 وصولا إلى 9 مليار دولار في 2026.

 

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أن مصر ضمن أفضل 3 دول فى المنطقة فى ريادة الإبداع والابتكار التكنولوجى وجذب الاستثمارات للشركات التكنولوجية الناشئة نتيجة للجهود المبذولة لنشر ثقافة الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال.

وذكر أنه يتم التوسع فى إقامة مراكز جديدة للابتكار؛ حيث تم إنشاء مركز إمحوتب فى مدينة المعرفة لدعم الابتكار فى مجال التصميم الالكترونيات؛ منوهًا بأنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات التطبيقية القائمة على الذكاء الاصطناعى من خلال مركز الابتكار التطبيقى باستخدام التكنولوجيات البازغة ومنها الذكاء الاصطناعي.

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توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وشركة IBM

 

وفى سياق متصل؛ شهد الدكتور  عمرو طلعت توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركةIBM بشأن استخدام حلول الذكاء الاصطناعى التوليديGenerative AI والرقمنة الذكية لدورات العمل بالمؤسسات الحكومية، ورقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين؛ وذلك بحضور أنا بولا رئيس ومدير عام شركة IBM فى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وسعد توما مدير عام شركةIBM بالشرق الأوسط وإفريقيا.

 

وقع مذكرة التفاهم المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، ومروة عباس مدير عام شركة IBM مصر.

 

وتنص مذكرة التفاهم على أن توفر شركةIBM خبراء فى مجال الذكاء الاصطناعى لتدريب وتقديم الدعم والاستشارات لفريق التطوير من مركز الابتكار التطبيقى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 


كذلك ستتعاون الوزارة مع شركةIBM  فى إنشاء واعتماد نماذج الذكاء الاصطناعى القائمة على منصة watsonx، والتى تمثل الجيل القادم من منصات البيانات والذكاء الاصطناعى والمبنية على أفضل التقنيات مفتوحة المصدر.

 

ومن جانبها، قالت  مروة عباس المدير العام لشركة IBM مصر: " فخورين بتوسيع شراكة IBM مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي، والتى من شأنها إحداث تغيير جذرى بالشركات والمجتمعات. 

 

وبموجب الاتفاقية، ستعمل IBM مع الوزارة للاستفادة من منصة watsonx لإنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي، وتوفير الاستشارات الفنية والتدريبات التقنية لتطوير فرق الذكاء الاصطناعي، والتأكد من أن النماذج التجريبية تحسن من إجراءات العمل بالقطاعات الحكومية.

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