الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد التخطيط يستقبل مدير معهد دراسات الاقتصاد الزراعى الفرنسى

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

استقبل الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، كلًا من الدكتور تيري دوببل مدير معهد العلوم الزراعية لدول المتوسط التابع للمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة في مونبيليه بفرنسا، والدكتورة تهانى عبدالحكيم الأستاذ بالمعهد، لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك بين المعهدين في المجالات التدريبية والبحثية المشتركة.

تنظيم ورش وتدريبات مشتركة 

وأوضح الأستاذ دكتور أشرف العربي أن اللقاء يأتي في إطار حرص معهد التخطيط القومي على تبادل المعرفة مع الجهات البحثية المختلفة، لمناقشة أطر ومجالات التعاون في عدة مشروعات بحثية خاصة في قطاعات المياه والبيئة والغذاء، بالإضافة إلى إمكانية التعاون في تنظيم ورش العمل والمؤتمرات والدورات التدريبية المشتركة بين المعهدين.

كما تم خلال اللقاء بحث فرص وآفاق تعزيز العلاقات العلمية بين المعهدين، لا سيما في مجالات النمذجة الاقتصادية، وتبادل الأساتذة الزائرين بين المعهدين.

تحديات الأمن الغذائى والتنمية الشاملة 

جدير بالذكر أن المركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة تأسس عام 1962 وهو منظمة حكومية دولية متوسطية تتألف من 13 دولة عضوة وهي ألبانيا، الجزائر، مصر، فرنسا، اليونان، إيطاليا، لبنان، مالطا، المغرب، البرتغال، إسبانيا، تونس، وتركيا، ويباشر المركز مهام عمله من خلال 4 مقرات في إيطاليا واليونان وفرنسا وإسبانيا، إضافة إلى المقر الرئيسي في باريس.

ويركز عمل المعهد على أربع تحديات أساسية هي حماية الكوكب والأمن الغذائي، والتنمية الشاملة، والقدرة على الصمود في وجه الأزمات والتوترات.

كان معهد التخطيط القومي قد نظم ورشة عمل بعنوان "التمويل من أجل التنمية" بالتعاون مع المعهد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط، ووزارة الاقتصاد والتجارة بدولة ليبيا، ومكتب دون الإقليمي بشمال إفريقيا التابع للأمم المتحدة، خلال الفترة من ١٩ حتى ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣، ناقش خلالها الوسائل المبتكرة لتمويل التنمية، وكفاءة تحديد أولويات الموازنة العامة، وسوق الأوراق المالية ودوره في تمويل التنمية، وكذلك سياسة الضرائب في الدول النامية من حيث التحديات والإصلاحات، والتمويل الأخضر، إلى جانب استعراض المساعدات الإنمائية الدولية، وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتجارب الدول حول الاقتراض وتمويل الدين العام.

معهد التخطيط الدكتور اشرف العربى ورش عمل تدريبات الدراسات الزراعية

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