10 مدربين ضحايا 9 أسابيع من مسابقة دوري المحترفين

تواصل سقوط الضحايا من المدربين في مسابقة دوري المحترفين بعدما شهدت نهاية الأسبوع التاسع، رحيل ثلاثة مدربين، وهم: أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق لافيينا وسامر عبد الرحمن المدير الفني للقناة وجمعة مشهور المدير الفني للاتصالات.

عدد ضحايا المدربين ارتفع إلى عشرة مدربين وكان حسن عبد المنعم المدير الفني للنصر للتعدين وحسام عبد العال المدير الفني لفريق راية وسعيد عبد العزيز المدير الفني للنجوم قد رحلوا بعد الأسبوع الثاني ورحل حمدي حمدان عن أسوان عقب انتهاء الأسبوع الخامس ورحل نادر السيد عن النجوم بعد الأسبوع السابع وخالد عيد المدير الفني لغزل المحلة وعصام شعبان المدير الفني للجمهورية شبين اللذين رحلا بعد الأسبوع الثامن.

عبد الباقي جمال مديرا فنيا للافيينا

وقاد أحمد عيد عبد الملك لافيينا في تسع مباريات حقق خلالها أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات وهزيمتين حيث فاز على النصر للتعدين ودكرنس بنتيجة واحدة 3- صفر وعلى بروكسي 1- صفر وعلى بتروجت 3-2 وتعادل مع السكة الحديد والجمهورية شبين بدون أهداف ومع حرس الحدود 2-2 وخسر أمام النجوم وغزل المحلة بنتيجة واحدة 1-2 وقام مجلس إدارة لافيينا بتعيين عبد الباقي جمال مديرا فنيا للفريق.

رحيل سامر عد الرحمن وجمعة مشهور

وقاد سامر عبد الرحمن فريق القناة في تسع مباريات حقق خلالها ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم حيث فاز على النجوم 3- صفر وعلى دكرنس 2- صفر وعلى الجمهورية شبين 1- صفر وتعادل مع بروكسي والاتصالات بنتيجة واحدة 2-2 ومع حرس الحدود 1-1 وخسر أمام بتروجت غزل المحلة ومكادي بنتيجة واحدة 1-2.

سامر عبد الرحمن

وقاد جمعة مشهور فريق الاتصالات لتحقيق ثلاثة انتصارات في 9 مباريات وتعادل مرتين وخسر أربع مرات حيث فاز على دكرنس 3-1 والجمهورية شبين 4- صفر وعلى أسوان بهدف دون رد وتعادل مع مكادي 1-1 ومع القناة 2-2 وخسر أمام حرس الحدود صفر – 1 وغزل المحلة 1-2 وأبوقير للأسمدة صفر – 2 وأمام بترول أسيوط 2-3.